Catar 2022: Los “Churros” de la Copa del mundo

A dos días de Catar. El evento más esperados por los fanáticos y fanáticas del balompié que se dará este domingo 20 de noviembre. No solo contará con las mejores jugadas de cada participante, sino que también captará nuestra atención por la belleza que deslumbran los mejores jugadores del mundo.

En esta nota descubre a los atletas más sexys y guapos que estarán presente en Catar 2022 acompañando a su selección. Fiesta máxima que será transmitido por las pantallas de Latina.

Empezamos con la lista.

Kevin Trapp

Kevin Trapp, es el portero de la selección alemana y con 32 años disputará su segunda copa del mundo. Ha sido arquero de fútbol como el PSG y actualmente defiende la portería del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania y no solo es conocido por su habilidad frente al arco sino que también es considerados uno de los futbolistas más guapos del mundo.

Pero este galanazo de metro 89, se encuentra actualmente comprometido desde el 2018 con la supermodelo y ex ángel de Victoria Secret Izabel Goulart, la brasileña cinco años mayor que él, lo acompaña cada vez que disputa un partido importante. Es muy común verlos pasear de la mano por las calles de parís, ciudad donde vive Goulart.

Rodrigo de Paul

Es uno de los jugadores más guapos de latinoamérica. El galante de 28 años defenderá la albiceleste por primera vez en la Copa del mundo. Ha sido portada de la revista Rolling Stone, en donde cada publicación de sus fotos, hizo suspirar a más de una.

Su nombre reciente ha sido portado también por su romance con la cantante argentina ” Tini”. Ambos han confesado que viven un amor de película.

Antoine Griezmann

Es uno de los jugadores más guapos y exitoso del mundo, que volverá a esta fiesta máxima con la selección francesa, esperando repetir el plato.

Griezmann o el principito como es conocido, está casado con la española Erika Choperena, a la que llama públicamente “La jefa”, porque es la que se encarga de todo los papeleos, hasta del dinero que entra al hogar para que su esposo solo pueda concentrarse en el fútbol.

Cristiano Ronaldo

Y por supuesto en este ranking no podía faltar el portugués Cristiano Ronaldo. El cinco veces ganador del balón de oro, considerados uno de los hombres más bellos del mundo, recaudó millones de euros y las marcas más prestigiosas del mundo lo han contratado al menos una vez como imagen para sus campañas publicitarias.

La pareja del futbolista es Georgina Rodríguez, a quien conoció en el 2016 cuando la joven trabajaba en la tienda Gucci en el centro de madrid. Los dos han comentado que ese momento fue mágico y lo describen como amor a primera vista. El delantero de la selección portuguesa jugará su última copa del mundo, en donde muchas y muchos estaremos atentos para que anote un gol.

Alisson Becker

El guardameta brasileño es conocido por las fanáticos y fanáticos como uno de los porteros más sexys del mundo junto a Kevin Trapp. El portero de Liverpool y balón de oro 2019 jugará su segundo torneo con la selección brasileña quien llega como uno de los grandes favoritos para llevarse la Copa Mundial.

La mujer que metió el gol a su corazón del portero es Natália Loewe, una guapísima médica brasileña con la que contrajo matrimonio en el 2015 y con quien dos hijos.

Fabian Schär

La defensa de la selección Suiza, también se suma a la lista de los hombres más guapos de catar 2022 con 30 años y metro 88, este jugador se roba más de una mirada cuando pisa la cancha de futbol.

Álvaro Morata

El delantero de la selección española, tiene 30 años y está casado con la modelo italiana Alice Campello, madre de sus tres hijos y del cuarto que viene.

Giorgian De Arrascaeta

Esta es una de la razones por la cual no debe perderse ningún partido de la selección Uruguaya. El volante ofensivo del Regatas do Flamengo es uno de los convocados de la selección charrúa y uno de los más guapos de las cinco selecciones sudamericanas que estarán presentes en el torneo que no vamos.