Arriba Mi Gente: Mujer atropellada hace cinco años pide justicia

Mujer atropellada exige justicia. Karina Laurente fue arrollada por el bus en el que trabajaba como cobradora hace cinco años, debido al accidente, la mujer perdió una pierna. Cinco años después, la víctima se ha visto forzada a seguir con su vida, sin embargo, nadie se ha hecho responsable de lo ocurrido.

“El accidente fue en Trapiche. El conductor me dijo que mueva el espejo, pero como estaba ‘correteando’ no se percató que había un rompemuelles, lo pasó y salí volando, pero con la tracción de la llanta me aplastó el pie”, contó Laurente sobre el hecho.

Lejos de ayudarla, el chófer del bus le dijo que era su culpa por “no agarrarse bien” e inclusive le dijo que no le gustaba trabajar con mujeres. Cuando Karina fue llevada al hospital le informaron que era imposible recuperar su pie por lo que se lo amputaron y desde entonces se ha dedicado a ser vendedora ambulante.

El proceso legal está en su etapa inicial

Karina reveló que recién el 28 de octubre de este año se formalizó la denuncia en el Poder Judicial. La versión del conductor dice que este “no la vio” porque había mucha gente en el carro, no obstante, Laurente dice que esto es imposible ya que el hecho ocurrió a las 5:30 a.m. y a esa hora no había tantas personas.

Arriba Mi Gente conversó con el abogado de la empresa de transporte ‘Cruz del centro’, quien mencionó que “hay una intención de conciliar” pero que no se llegó a un acuerdo porque Karina aumentó sus pretensiones económicas, de la reparación civil, a 900 mil soles.

Karina Laurente confesó que lo único que busca es “tener calidad de vida”. Los costos de mantenimiento son muy altos y no cuenta con el dinero para solventarlo, es por esto que pidió donaciones para poder mejorar su situación. El teléfono de ayuda para ella es 961434149.