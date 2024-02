Arriba Mi Gente: Jota Benz y Angie Arizaga se dijeron de todo en juego ‘No soporto’

Esta mañana la nueva dupla de El Gran Chef Famosos visitó por primera vez los estudios de Arriba Mi Gente. Jota Benz y Angie Arizaga llegaron al matinal para comentar sobre su participación en EL Gran Chef y se animaron a jugar ‘No Soporto’, dinámica en la que ambos personajes sacaron sus trapitos. ¿Qué se dijeron?

Antes de participar en la dinámica, ambas figuras agradecieron la acogida del público en su nueva etapa dentro del reality de cocina . “Un millón de gracias por la invitación a todo el equipo de producción de Latina. Para los que me siguen desde el comienzo esta fue mi primera casa. estoy regresando acá. Estoy un poco nervioso porque hoy es noche de eliminación” , dijo Jota Benz.

“No sabemos aún, porque dicen que es una maldición. Todos los nuevos que han ingresado se van a la semana. la verdad es que no quisiéramos eso, porque hemos pedido permiso en la radio para estar en el programa y regresar a los días sería un poco rochoso”, agregó Angie Ariszaja respecto al episodio que se vivirá hoy en El Gran Chef

¡Se dijeron de todo!

Luego de ver un reel de su primeros días en la competencias, Angie y Jota participaron en el juego “No Soporto”. Cada uno de ellos tenía un minuto y medio para decir qué no le gusta de su pareja. Ninguno se imaginó que se dirían sus verdades más ocultas.

“No soporto que te hagas la loca con los aplicativos de comida para que pida yo. No soporto que ahora lleguemos tarde a la radio por tardona. No soporto que a las dos de la madrugada yo piense que está pasando el camión de basura , pero eres tú quien está roncando. No soporto que cada vez que entre al baño estén tus medias tiradas en el piso”, empezó diciendo Jota Benz.

Angie tampoco se quedó callada y le dio su vuelto. “No soporto que cuando te quiera cocinar tu dices ‘mejor mi ama’. Tienes mamitis…No soporto que te pongas mis aretes. Esos aretes son míos, señores. No soporto que dejes tus medias encima de la cama y en mi almohada. No soporto que uses mi laca. No soporto que no tengas un tatuaje con mi nombre”.

