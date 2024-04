Arriba mi Gente celebra su segundo aniversario en Latina Televisión

El magacín matinal de Latina Televisión, “Arriba Mi Gente“, se prepara para celebrar dos años en el aire con un programa especial repleto de sorpresas y momentos inolvidables. El aniversario se llevará a cabo este jueves 25 de abril, y el equipo del programa está ansioso por compartir esta ocasión tan especial con sus fieles televidentes.

En el avance del programa especial, se escucha la voz entusiasta de los conductores anunciando su segundo aniversario. “515 programas siendo parte de ti… Más de 1500 horas de entretenimiento, información, consejos y grandes momentos. Dos años a tu lado y esto recién empieza”, expresan, dejando entrever la emoción y la energía que promete el evento.

Desde su debut, el programa ha mantenido a los espectadores comprometidos y entretenidos con una variedad de segmentos y contenido diverso que abarca desde entrevistas exclusivas hasta tips útiles para el día a día. “Cuando me presentaron el proyecto, sabía que iba a calar bien en la casa. Es un programa que ha marcado un antes y después en la televisión peruana”, expresó Santi Lesmes.

“Nunca me imaginé lo bien que me iba a sentir en un programa como este. Cuando hablamos de la pauta cada mañana, intentamos poner todo nuestro corazón para que llegue a los hogares… en Arriba Mi Gente se preocupan mucho por el sentir de la población, no solo informar, sino también ayudar”, dijo Maju Mantilla, quien recibe su primer aniversario en el programa.

Fernando Díaz también expresó su alegría y gratitud por formar parte de esta experiencia única “Siempre estamos con la dinámica de darle a la gente lo mejor. El programa ha avanzado y se ha ido consolidando. Sabemos qué le gusta a la gente, qué no busca de nosotros y qué no quiere en nuestro contenidos. Nos hemos convertido en una alternativa, porque hacemos un programa utilitario para los hogares”.

¿A qué hora ver “Arriba mi Gente” de Latina Televisión?

No te pierdas de lunes a viernes desde las 9:00 a.m Maju Mantilla, Santi Lesmes y Fernando Díaz junto a la adorable Pipoca te esperan en “Arriba Mi Gente” para hacer tus mañanas más divertidas.