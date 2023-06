Anciano pierde ahorros por culpa de cajero y banco se desentiende: “Ese dinero es producto de mi esfuerzo”

En tu problema es nuestro problema tenemos la historia de don Ricardo, un hombre que perdió todo su dinero luego que su tarjeta se quedara atrapada en un cajero cuando se disponía a realizar un retiro. En Arriba Mi Gente te contamos todos los detalles sobre esta historia.

¿Cómo se originó el drama de este hombre? Como una acción rutinaria, don Ricardo ingresó a un cajero para retirar algo de efectivo. Mientras realizaba su transacción, un sujeto a tras de él lo apura y coincidentemente la tarjeta se quedó atrapada en el cajero.

Días más tarde, cuando fue a recuperar su tarjeta en ventanilla, se sorprendió al enterarse que no contaba con dinero en su cuenta. “Ese dinero es producto de mi esfuerzo”.

“En ventanilla me dijeron que no tenía por retirar. Cuando fui a consultar por esto, me dijeron que vaciaron mi cuenta”, contó con preocupación la víctima de este caso.

Ahora, don Ricardo pide que el banco le reconozca el dinero sustraído, ya que su tarjeta estaba asegurada. Lamentablemente, hasta el momento no encuentra una respuesta por parte de la entidad financiera.