Amazon go: Los supermercados sin cajeros y sin colas y el que no es necesario pagar, se expande

Una manera diferente de hacer las compras. Amazon presenta al mundo ‘La tecnología de compra más avanzada’ en su última revolución: Amazon Go.

¿Cómo funciona? Se trata de un supermercado sin cajeros, sin solas y en el que no es no es necesario pagar con efectivo, solo se hace a través de la aplicación móvil. Un invento que está revolucionando toda tecnología. La compañía americana ya lleva tiempo presentando a sus empleados cómo se utiliza el Amazon Go, pero ahora ha decidido llevar su idea al resto del mundo.

Y tras su paso por Estados Unidos y Reino Unido, el gigante del e commerce quiere expandir más tiendas por toda Europa y planea abrir más de un centenar de Amazon go. Los países que estarían incluidos son España, Alemania e Italia.

“El objetivo es reinventar la forma en la que compran los consumidores”, mencionó el vicepresidente Dilip Kumar a la prensa, tras la inauguración de Amazon Go.

Pero lo que muchos se preguntan, si esta nueva propuestas de tiendas sin cajeros, ¿Llevará la tecnología a una pérdida masiva de puestos de trabajo a nivel mundial?

Amazon Go: ¿Cómo funciona?

Seguro que alguna vez escuchaste de que la ‘Inteligencia Artificial’ reemplazaría muchos puestos laborales, pero ahora está lejana idea, cada vez está a puertas de convertirse en realidad. Y es que el último invento por Amazon es “Un supermercado sin cajeros”, es una nueva forma de compras a la que nosotros estamos acostumbrados.

¿Qué se necesita para comprar en Amazon Go? Lo primero debemos empezar con, crearte una cuenta de Amazon, y no es necesario ser Prime.

Luego el mecanismo de compra es simple, una vez que ya tengas la cuenta solo ingresarán al supermercado inteligente y podrás realizar tus compras sin necesidad de pasar por el cajero.

‘Just Walk Out’ es el sistema que asociará los productos a la primera persona que los toque y lo cargará a la cuenta de Amazon.

Después de las compras realizadas, al salir de la tienda, nos llega la boleta electrónica con todos los productos llevados a casa. El recibo tiene una demora de 12 min, tiempo adecuado para poder pedir aclaraciones o solicitar reembolsos en caso que el sistema haya tenido algún fallo.

Pese a denominarse como “tiendas sin cajeros”, lo cierto es que sí hay algunos empleados. La tienda es semi automatizada y no se realizan pagos allí, pero hay distintos empleados para acomodar a los clientes y algunos cocineros para platos preparados. También en la zona de bebidas alcohólicas existe un encargado para determinar que se venden a mayores de edad.