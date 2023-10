El Costo del amor capítulo 53: Serkan se entera del embarazo de Selin, pero Deniz cree que el hijo es suyo

“El Costo del Amor” se emite semana tras semana por Latina Televisión y continúa encantando al público por su entretenida trama llena de amor e intriga. De lunes a viernes a las 4 p.m., los televidentes pueden disfrutar de esta exitosa novela turca.

“El Costo del Amor” se emite semana tras semana por Latina Televisión y continúa encantando al público por su entretenida trama llena de amor e intriga. De lunes a viernes a las 4 p.m., los televidentes pueden disfrutar de esta exitosa novela turca.

En el capítulo 53, Serkan descubre que Selin está embarazada y se ve visiblemente confundido, pues desde que tuvo el accidente, aparentemente no sucedió nada entre ambos: “Serkan, me siento muy mal, no me humilles más por favor”, replicó Selin, a lo cual Serkan le increpó el por qué no se lo había dicho anteriormente.

Más adelante, Deniz y Selin se reúnen para conversar y este le pregunta si él es el padre de su hijo, pues ambos pasaron una noche juntos. Selin no responde y solo atina a decir: “Por si no lo sabes, Serkan y Eda terminaron, si aprovechas esto podrás tener una oportunidad con ella”.

Casi al final del capítulo, Selin nuevamente habla con Deniz, pero esta vez por teléfono: “Podrás ser el padre de este bebé pero se trata de nuestra felicidad. Tu felicidad con Eda y la mía con Serkan, claro si usas el cerebro”. Para su sorpresa, Eda oyó la conversación.

Mira el capítulo completo:

