El costo del amor capítulo 40: Serkan pierde la memoria y no recuerda a Eda

“El Costo del Amor” va en su novela semana de transmisión por Latina Televisión y continúa encantando al público por su entretenida trama llena de amor e intriga. De lunes a viernes a las 4 p.m., los televidentes pueden disfrutar de esta exitosa novela turca.

Nada más al empezar el capítulo 40, ocurre un hecho realmente extraño. Serkan aparece frente a Eda, luego del accidente. Ella no puede creer que está vivo y se desmaya frente a él. Mientras tanto, el arquitecto recuerda lo que le contó Selin: “Tú y Eda solo hicieron un juego para ponerme celosa. Es una manipuladora”. Además, ella le cuenta que Eda es dueña del 45% de la compañía. “No sé como pude ser engañado”, le indica a su ex pareja.

Luego de recuperar la consciencia, Eda y Serkan hablan sobre el accidente. “Me diagnosticaron pérdida de memoria“. Él le indica que no recuerda lo que vivió en el último año. Ella no lo puede creer y tampoco sus amigos, como Engin.

Selin es la encargada de comunicarle a todos que Serkan no recuerda nada del último año. “¿Te acuerdas de mí?”, le pregunta Eda casi llorando al hombre. Además, ella le explica qué sucedió previo al accidente. “Estábamos a punto de casarnos, tu avión sufrió un accidente, pero estábamos muy enamorados”, le cuenta llorando. ¿Qué dirá Serkan?

Podrás verla de lunes a viernes a las 4:00 pm por las pantallas de Latina