El Costo del Amor capítulo 31: Abuela de Eda la amenaza para que termine con Serkan

“El Costo del Amor” va en su séptima semana de transmisión por Latina Televisión y continúa encantando al público por su entretenida trama llena de amor e intriga. De lunes a viernes a las 4 p.m., los televidentes pueden disfrutar de esta exitosa novela turca.

Nada más al empezar el capítulo 32, Eda es amenazada por su abuela para que rompa con Serkan. “El futuro de Serkan estará en riesgo si sigues con él, porque lo destruiré”. La anciana quiere que su nieta se case con la persona ‘perfecta para ella’, pero Eda no cede. “No me vas a hacer lo que le hiciste a mi padre, no lo permitiré”.

Por su parte, Eda conversa con Serkan sobre lo que le dijo su abuela, sin embargo, el protagonista la tranquiliza. “Eda, puede ser tu abuela u otro problema, pero si tu mano está en mi corazón puedo enfrentar cualquier cosa”. Ella acede y señala que enfrentarán este problema juntos. Además, ellos deciden pasar el Año Nuevo juntos.

Finalmente, la abuela de Eda se reune con Balca para aliarse en contra de la relación de Eda y Serkan. “Eda tiene un pretendiente maravilloso y yo seré la celestina”, le cuenta a la nueva trabajadora de Serkan, quien está enamorada de él. La anciana la alienta a hacer todo lo posible para que Bolat se enamore de ella.

Podrás verla de lunes a viernes a las 4:00 pm por las pantallas de Latina, por la señal en vivo de Latina.pe o si quieres verla de nuevo por LatinaPlay.