El Costo del Amor capítulo 26: Eda se entera de que Serkan ocultó información sobre la muerte de sus padres

“El Costo del Amor” va en su sexta semana de transmisión por Latina Televisión y continúa encantando al público por su entretenida trama llena de amor e intriga. De lunes a viernes a las 4 p.m., los televidentes pueden disfrutar de esta exitosa novela turca.

Nada más al empezar el capítulo 26, Selin llega a la casa de Serkan para acusarlo de ocultar la muerte de los padres de Eda. La mujer ingresa gritando todo lo que sabe, por lo que Eda, quien se encontraba adentro del domicilio, escucha toda la verdad. “El accidente de hace 18 años donde murieron tus padres fue causado por un contratista que trabaja para mi padre”, le cuenta.

Su novia no le cree y piensa que él se acercó a ella solo para callarla y que no se entere sobre lo que sucedió con sus progenitores. “¿Por eso me diste la beca?”, le grita ofuscada Serkan. Posterior a ello se encuentra con el padre de Bolat para reclamarle por lo que pasó con sus padres. “¿Cuándo pagará usted, señor Arlekim?, le increpó.

Finalmente, Eda va a la oficina de Serkan para que firme un contrato para continuar con su relación. “Este contrato tendrá mis reglas y términos”, le cuenta. ¿Lo firmará Serkan?

Mira el capítulo completo:

