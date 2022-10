Zlatan Ibrahimovic, la confianza de una estrella sin igual

Pocos suecos quedan tan en la memoria del fútbol, debido a que se les conoce más por lo que hacen dentro del campo que por el carisma que pueden tener. ¿Qué pasa cuando además de ser un animal competitivo tienes el carisma para ser amado u odiado? Pasa que eres Zlatan Ibrahimovic.

Desde sus inicios en Malmô, ‘Ibra’ ya daba que hablar por su habilidad innata de regatear a rivales pese a ser un delantero de más de 1.90, No era un ‘tronco’ su potencial era único, al igual que su ego.

En aquel entonces, Arsène Wenger y su Arsenal competían por dominar la Premier League, basando su proyecto en descubrir talentos antes de pagar exorbitantes cantidades de dinero.

El equipo de scouting ‘gunner’ invitó al sueco a Londres para probar su valía. Cuando el técnico francés le propuso que pase una prueba para cerrar su fichaje, el sueco respondió: “Zlatan no hace pruebas, no he venido a perder el tiempo”. Wenger no era de intimidarse y respondió: “no contrato a nadie que no haya visto en directo”.

El cruce de palabras le dio fin a la negociación, pero para ese entonces ya se conocía el interés de la Roma y Ajax por el jugador del Malmô, por lo que terminó firmando por el cuadro de la Eredivisie. Mientras que Wenger se proclamaba ‘invencible’ para la temporada 03/04. Ambos caminos tuvieron sus logros. Pero, ¿qué hubiera sido de un Ibrahimovic en Arsenal? No lo sabremos, al menos nos quedamos con las fotos.

Sabemos que el escandinavo tiene una lengua muy afilada y no duda en decir lo que piensa más aún cuando está enojado. Esto sucedió luego de caer derrotado ante el Girondins de Burdeos por 3 a 2. Despotricó hacia el árbitro y soltó un duro calificativo al país entero.

Toda la situación quedó grabada en un video donde se ve al delantero dirigirse al vestuario vociferando tales palabras.

‘Ibracadabra’ llegó a la MLS como una absoluta estrella. Su paso por el PSG y Manchester United lo colocaban en una posición muy diferente a sus compañeros. Él sabiendo eso, no tuvo mejor idea que presentarse sólo como él sabe.

Luego de la conferencia con los medios, se dirigió junto a Sigi Schmid -técnico de LA Galaxy en aquella época- al vestuario. Cuando llegó, preguntó: “¿Creen en Dios?”, uno de los jóvenes del equipo asintió con la cabeza, a lo que el ‘León Sueco’ respondió: “Esta bien. Entonces creen en mi”, luego se retiró sin decir más.

Un dato no menor, tras esa presentación, su primer partido sería el clásico ante LAFC. Ibrahimovic anotaría dos goles y le daría el triunfo a su equipo. Aleluya.

Al goleador sueco siempre se le conoció por tener mucha personalidad desde su tiempo en el Ajax. Pese a compartir con grandes estrellas, siempre se dejó notar. En el Los Ángeles no fue la excepción, incluso llegó a ‘bautizar’ a su compañero Perry Kitchen como ‘Kevin’. Así lo cuenta el mismo Kitchen:

Pese a ser muy egocéntrico, el ex ajax siempre ha evitado desmerecer a sus compañeros. Pero cuando la pregunta va directamente referida a ello, el silencio no es una opción.

En una entrevista, luego de que le dijeran si se seguía considerando el mejor de la Major League Soccer cuando Carlos Vela lleva 19 goles y 12 asistencias; él respondió: “por mucho”, para continuar con:

Durísimo comentario que sorprendió a más de uno, sobre todo, a Carlitos.

Irónico como él solo. Ibrahimovic decidió despedirse de LA Galaxy por medio de un tweet, agradeciendo el cariño y con una faltada que sólo se le puede permitir al gigante sueco.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr