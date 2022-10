Xavi Hernández no planea vencer al Real Madrid sin jugar bien

El estratega del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha sido muy criticado en estas últimas semanas por el hincha ‘blaugrana’ tras los malos resultados en UEFA Champions League ante el Bayern Munich e Inter de Milán. Su estilo de juego, junto con el mal momento de la defensa y la poca efectividad de sus atacantes, generan los cuestionamientos hacia su proceso. Aún así, Xavi fue consultado sobre la forma en la que le gustaría triunfar ante el Real Madrid y fue muy claro en su respuesta.

“No (ganar sin idea clara), porque ese no es el objetivo. Nuestro objetivo es jugar bien o jugar bien en la manera que creemos nosotros, que es teniendo la pelota, siendo protagonistas, generar un lío al Madrid, ser agresivos en la presión, atacar de todas las maneras posibles. A partir de ahí, la consecuencia es el resultado”, señaló Xavi en conferencia de prensa.

“Hay días que uno juega muy bien y gana, como también puedes no hacerlo tan bien, como contra Celta de Vigo (triunfo 1-0), y acabas ganando, pero no es lo que queremos. Deseamos mostrar lo visto en la primera parte contra el Celta, Inter o Bayern Munich”, agregó

Por otro lado, se mostró optimista a pesar del presente del conjunto español: “Intenten no analizarnos a partir del resultado, eso es lo que cuesta realmente, porque la gente es muy resultadista, es normal. Yo soy positivo en que se está trabajando bien”.

Lo que le transmite a Xavi un clásico español

El exvolante español y actual director técnico del Barcelona, Xavi Hernández, indicó todo lo que le genera un clásico español ante el Real Madrid: “No sé si me pone cachondo, no sé si es la palabra, pero me gusta jugar contra el Real Madrid. Soy competitivo. Me gustaría seguir siendo futbolista y estar en este tipo de partidos, como el día ante Inter. En estos duelos es donde se da la talla, también como entrenador, y es espectacular disputarlos. La motivación es máxima, es una oportunidad para ser más líderes de la competición”.

Día y hora del clásico español

Real Madrid (DT – Carlo Ancelotti) y Barcelona (DT – Xavi Hernández) chocarán en enfrentamiento de candela este domingo 16 de octubre. El Clásico está pactado para las 09:15 am (hora peruana). El duelo por LaLiga Santander tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.