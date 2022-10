¡Universitario lanzará camiseta en homenaje a Héctor Chumpitaz!

Universitario dio a conocer que, próximamente, tendrán a la venta al público general la camiseta en homenaje a Don Héctor Chumpitaz. En la publicación donde dan a conocer la noticia resalta la cinta del ‘Capitán de América’. Recordemos que el exdefensor de la selección peruana es una de las grandes figuras del cuadro crema e incluso sigue vinculado a la institución hasta la fecha.

Cabe resaltar que la camiseta ya se encuentra en preventa desde hoy, 04 de octubre, en la web del Marathon Perú. El lanzamiento oficial se dará el jueves 06 de octubre.

¿Qué le resta al cuadro crema en este 2022?

A continuación, conoce los 5 partidos que le restan a los de Ate en este Torneo Clausura de la Liga 1 2022.

– Fecha 14 – U vs Carlos A. Manucci

Miércoles 05/10 7:00 pm.

– Fecha 15 – Sporting Cristal vs U

Domingo 09/10 3:30 pm.

– Fecha 16 – U vs Melgar

Domingo 16/10 3:30 pm.

– Fecha 17 – No hay rival

Descanso

– Fecha 18 – U vs Sport Huancayo

Domingo 23/10 3:30 pm.

– Fecha 19 – UTC vs U

Domingo 30/10 (Horario por definirse)

¿Cómo marcha la ‘U’ en la tabla?

El cuadro ‘Estudiantil’ se encuentra en la quinta posición del Torneo Clausura a 4 puntos del líder Sporting Cristal, a 3 de Alianza Lima con Atlético Grau y tan solo 1 de FC Melgar. Sin embargo, hay que recalcar que a los ‘Merengues’ le toca descansar en la fecha 17, por lo que las chances de salir campeón disminuyen aún más.