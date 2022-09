Steffano Dueñas, periodista ecuatoriano: “Todo esto fue un show mediático. Una federación (Chile) que tiene argumentos, no te filtra información”

Hoy se dio a conocer el fallo de la FIFA a favor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Bayron Castillo, en lo que es el segundo fallo favorable para la selección del norte y que parece aún no ponerle fin a esta larga novela camino a Qatar 2022. Por ese motivo, nos comunicamos con Steffano Dueñas el mismo día en el que se dio a conocer tan mencionada decisión.

“Creo que todo esto era un show mediático. Cuando una Federación tiene muchos argumentos y está segura de lo que va a reclamar, no filtra información. Siempre filtraban para crear ruido. Querían ruido porque sabían que eso no iba a proceder” aseguró.

Steffano siguió el caso de Bayron Castillo desde los inicios en 2015, cuando ya saltaba la duda sobre la nacionalidad del lateral de León: “Lo vienen investigando desde el 2015, porque hubo una selección juvenil donde hubo jugadores que sí pudieron identificar que tenían adulterada la documentación y fueron retirados. Pese a ello, la selección terminó participando en un mundial juvenil. Desde ahí empieza a el tema de Bayron”.

Selección Colombiana juvenil donde estuvo Bayron Castillo.

Sobre el audio que causó revuelo previo al fallo nos pudo comentar lo siguiente: “Ese audio no es el único, es una conversación más larga. Pero nosotros hablamos con esta persona que nos guió hasta el audio. Incluso hay partida de nacimiento de Colombia de Bayron. Pero nosotros necesitábamos contrastación de toda esta información. La persona nos la decía o nos la mostraba por fotos, pero no nos quiso dar las pruebas físicas. Por lo que no podíamos darlo a conocer al no tener la veracidad de los hechos”.

Pese a ello, dio a conocer que las personas que no conocían los hechos en su totalidad sí se encontraban preocupados, más no los que sí manejan el tema. Además, se refirió sobre el reclamo de Chile y la participación de Perú como un acto oportunista de conseguir una clasificación que perdieron en el campo.

“A mí me da mucha pena como una selección como Chile, al Perú no lo meto porque ya me parece un acto oportunista. Creo que a nadie le gusta que le saquen lo que ganaste en la cancha. Sobre todo, porque Chile no era la que le seguía a Ecuador, era Perú. Bicampeones de América y que tuvieron generación dorada pero que en lugar de hacer autocrítica, decidieron entrar en un show mediático”, indicó.

¿Nueva rivalidad con Chile?

Para finalizar, sobre una posible ‘nueva’ rivalidad con la Selección Chilena indicó: “Ya hubo un episodio en el juego Emelec – Atlético Mineiro que tiene al chileno Vargas. Él entró al campo, yo estaba en el estadio y empezaron a cantar “no vas al mundial, no vas al mundial”. Y todavía es Emelec, que es rival directo del Barcelona de donde estaba Bayron Castillo. Hay un pensamiento común como ecuatorianos (…) Incluso ya están pensando en llevar a Chile en las Eliminatorias al infierno de Guayaquil (usualmente juegan en Quito) debido a que es una hinchada más barra brava”.