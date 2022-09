Sporting Cristal alarga su invicto de partidos sin perder y se pone como puntero del clausura

Sporting Cristal venció por 4-2 a ADT por la jornada 13 del clausura en el Alberto Gallardo y se pone como líder del clausura, además alarga su racha de partidos sin perder en la liga peruana.



Cristal registra 22 partidos sin perder en la Liga 1. El equipo celeste no pierde en el torneo local desde hace 5 meses. La última derrota que registraron fue el 04 de abril ante la Universidad Cesar Vallejo. Rival al que por cierto no le ganan desde el 2019.



Además, el club ‘bajopontino’ también ostenta otra estadística. Y es que es el único equipo del clausura que no ha perdido ningún encuentro.



Por otro lado, Sporting Cristal es el equipo que registra menos derrotas en la liga peruana. Solo ha perdido dos encuentros, el primero fue ante Sport Huancayo y el segundo ante la Universidad Cesar Vallejo.



Además luego de derrotar a ADT de Tarma los dirigidos por Roberto Mosquera se ponen como punteros en el torneo clausura con 28 puntos por delante de Alianza Lima que tiene 27. Y también es posicionan como lideres del acumulado registrando 66 puntos.