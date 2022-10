No la pasa bien: Lapadula y sus terribles números en Serie B

Sin duda, Gianluca Lapadula no atraviesa su mejor momento en el fútbol italiano. Su equipo, Cagliari, cayó 2-1 ante Ascoli y actualmente marcha en el puesto 10 con apenas 14 puntos de 30 posibles. Si el torneo finalizara hoy, el combinado de nuestro compatriota no estaría accediendo a los playoffs por un boleto hacia el ascenso.

Lapadula no ha podido aportar mucho desde su llegada a Cagliari. El atacante apenas ha marcado 1 solo tanto por Serie B en 9 partidos disputados. El ‘Peruviano’ fue titular en apenas 6 ocasiones y, hasta el momento, no se ha podido consolidarse en el once titular.

Gianluca Lapadula llegó a Cagliari en el último mercado de transferencias.

FOTO: Cagliari

¿Cuándo anotó por última vez Gianluca Lapadula?

El último tanto del ‘Bambino’ fue junto a la Selección Peruana, el pasado 27 de septiembre. El delantero se hizo presente en la goleada 4-1 sobre El Salvador en Estados Unidos. Tras ello, el atacante de raíces peruanas no volvió a gritar un tanto.

Con camiseta del Cagliari, la última vez que anotó Lapadula fue hace más de un mes. Para ser más precisos, hace 44 días en la victoria 2-0 de su escuadra ante Benevento por la jornada 5 de la Serie B.