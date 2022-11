Diego Otoya: “Quiero representar a Perú, sería un sueño vestir la blanquirroja”

Diego Otoya es uno de los pocos delanteros peruanos que destaca en el fútbol de Estados Unidos. Esta temporada, el atacante Sub-20 vistió los colores de San Jose Earthquakes y disputó la liga universitaria junto a UC Irvine. Latina Deportes pudo conversar con el goleador y nos platicó acerca de sus inicios en el fútbol.

“Desde muy pequeño siempre sentí un arraigo muy importante por el fútbol. Desde que comencé a caminar, siempre tuve un balón al lado. Nada de juguetes. Mi padre fue un factor importante que hasta el día de hoy me acompaña a lo largo de esta carrera“, declaró Diego Otoya.

El joven atacante de 18 años también nos platicó acerca de su paso por la institución de San Jose Earthquakes, cuadro que actualmente milita en la máxima división del fútbol estadounidense. “Yo me encontraba en un equipo llamado Evolution, recuerdo que siempre jugábamos contra ellos las finales. Un entrenador de SJ le gustó mi juego y fue así como llegué con 13 años. Con ellos disputé la MLS Next Pro (torneo de reservas) y te puedo contar que el fútbol ahí es rápido y muy físico. El ritmo es bastante arduo y fuerte“, comentó.

Diego Otoya defendió los colores de San Jose Earthquakes hasta la temporada 2022.

FOTO: San Jose Earthquakes

Diego Otoya y su paso por la Universidad de Irvine

Tras su paso por las divisiones inferiores de San Jose Earthquakes, Diego Otoya decidió firmar por la Universidad de Irvine. La institución de California le ofreció un proyecto irrechazable al joven delantero nacional que lo favorecía tanto en lo deportivo como en su formación académica.

“Fue una decisión conversado con mis padres. No tenía contrato con San Jose, prácticamente jugaba gratis. La propuesta por parte de Irvine era interesante, ya que no solo disputaría la liga universitaria, sino que también me permitían crecer como estudiante. Vi la oportunidad de crecer no solo como deportista, sino también en el campo profesional así que la tomé.”, agregó el seleccionado nacional.

Diego Otoya actualmente pertenece a las filas de UC Irvine.

FOTO: MIlka Soto (Twitter)

Selección Peruana SUB-20

Finalmente, Diego Otoya confesó las ganas que tiene de representar a la camiseta en el próximo sudamericano de la categoría. El delantero nacional agregó que sería un sueño vestir la camiseta blanquirroja y pude contribuir a conseguir objetivos grupales.

“Una de mis metas a corto plazo es integrar el equipo que disputará el sudamericano. Quiero representar al Perú, siento que puedo aportar mucho al equipo y no descansaré hasta alcanzar el objetivo“, sentenció.