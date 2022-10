David Mejía, atacante del Atlanta United: mi sueño es jugar por la Selección Peruana – Entrevista

No bajará los brazos hasta cumplir sus metas. Latina Deportes sigue conversando con jóvenes futbolistas peruanos alrededor del mundo. Esta vez pudimos platicar en exclusiva con el atacante del Atlanta United y de la Selección Peruana SUB-20, David Mejía. El extremo de padre peruano y madre estadounidense nos platicó acerca de sus inicios en el balompié, su breve paso por la USMP y su llegada al cuadro norteamericano.

“Yo nací en Washington. Desde los tres años mi padre me tenía jugando al fútbol. A los 11 viajé por primera vez al Perú. Durante dos años estuve en la Universidad San Martín y en selecciones menores. Gracias al apoyo de Alberto Masías, pude destacar y ser feliz. Sin embargo, por temas laborales de mi papá, tuve que regresar a Estados Unidos. En el 2018 me vieron jugar ante Atlanta United y fue en ese momento que me reclutaron“, declaró David Mejía a Latina Deportes.

El atacante nacional también nos comentó como la Federación Peruana de Fútbol lo contactó y le propuso jugar por el país de su padre, nación a la que guarda un cariño y aprecio especial. “A inicios del 2022 me llamaron desde la VIDENA y me invitaron a ser parte de un microciclo. Yo, muy encantado, acepté la propuesta. Fue todo el mes de enero y me sentí como en casa.”, agregó David Mejía.

David Mejía está tazado en 100 mil dólares, según el portal Transfermarkt.

David Mejía y el sueño de vestir la casaquilla de la Selección Peruana

Finalmente, el joven atacante de raíces le confesó a Latina Deportes su anhelo de vestir en un futuro la casaquilla de la ‘Bicolor’. David Mejía aseguró que seguirá trabajando arduo para poder lograr uno de sus sueños más preciados como futbolista profesional.

“Quiero consolidarme, debutar con el primer equipo de Atlanta y jugar para la Selección Peruana. Eso para mí, sería un sueño. Jugar al lado de Paolo Guerrero o Jefferson Farfán me haría muy feliz. Sé que se dará en un futuro“, sentenció David Mejía.