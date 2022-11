Selección Peruana arrancó trabajos al mando de Reynoso

La Selección Peruana de Fútbol inició sus trabajos al mando de Juan Reynoso de cara a los amistosos ante Paraguay y Bolivia, este mes. El estratega nacional contó con la presencia de algunos futbolistas que militan en el exterior como es el caso de, Miguel Trauco, Christofer Gonzáles, Wilder Cartagena y Yordy Reyna.

Miguel Trauco, lateral de la Selección Peruana, habló en conferencia de prensa y declaró sobre su ausencia en los encuentros que disputó la ‘Blanquirroja” ante México y El Salvador. El defensor hizo mea culpa y se sinceró tras su no llamado a la ‘Bicolor’.

“Los partidos en los que no estuve, lógicamente a uno lo dejan triste. Pero también soy consciente del presente en el que estaba. No tenía continuidad, a penas había llegado a mi equipo. Pero bueno eso me dio fuerzas para seguir entrenando. Y siempre tuve esas ganas de querer regresar (a la selección). Es como una revancha que tenía.“. sostuvo el lateral del San José Earthquakes.

Los hermanos Succar en la Selección Peruana

Asimismo, Matías Succar expresó su sentir al entrenar junto a su hermano Alexander. El atacante confesó que su familia se siente feliz por su llamado a la ‘Bicolor.

“La verdad de muy feliz de poder compartir con él aquí. Es un orgullo para mí y para mi familia el poder entrenar los dos juntos. Feliz de tener esta nueva experiencia. Porque quizá de que nos conozcamos de toda la vida. Es la primera vez que nos toca compartir un ambiente profesional”, declaró el delantero de Carlos A. Mannucci.