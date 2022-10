¡Gol peruano! Alexander Callens anotó en la victoria de New York sobre Orlando City

Se hizo presente en el marcador. Alexander Callens anotó un gol en la victoria 2-1 del New York City FC sobre Orlando City de Pedro Gallese por la MLS. El zaguero peruano se sumó al ataque y tras una asistencia de su compañero su compañero, Talles Magno, pudo concretar el primer tanto.

Con este tanto, Alexander Callens llegó a los 5 tantos en la temporada en la Major League Soccer. El defensor nacional ha disputado un total de 26 cotejos oficiales en el torneo, tiene una media de 89 minutos disputados y un promedio de tantos de 0.2.

Gracias a este triunfo, el equipo de Alexander Callens marcha en el puesto 3 de la Conferencia Este con 52 puntos. New York City FC se perfila para disputar encuentros decisivos con miras a los Play Offs.

He defends, he attacks, he is Alex Callens 🙌🏻 pic.twitter.com/KBzyo7iWdS — New York City Football Club (@NYCFC) October 2, 2022

¿En cuánto está valorizado Alexander Callens?

Según el portal Transfermarkt, el zaguero nacional está tazado en 2 millones de euros. Alexander Callens tiene contrato con New York City FC todo el 2022, por lo que se espera que siga teniendo continuidad en la Major League Soccer.

“Estoy feliz con el New York City, estoy feliz en New York. Tengo contrato, todavía, así que sigo enfocado New York City“, declaró Alexander Callens.