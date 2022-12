¡Relegado! El oscuro presente de Alex Valera en Al-Fateh

Alex Valera aterrizó en el fútbol de Arabia Saudita a mediados del 2022 procedente de Universitario de Deportes. El delantero llegó con el objetivo de ser el nuevo goleador y ser el nuevo aliado de Christian Cueva en el ataque en el Al-Fateh. No obstante el panorama para el atacante no ha sido el óptimo.

Alex Valera tan solo ha disputado un total de 5 juegos en la Liga de Arabia Saudita y fue titular en 3 ocasiones. Cuenta con una media de 51 minutos por cotejo y aún no ha podido estrenarse como goleador. En los últimos dos partidos que Al-Fateh disputó por el certamen local, no salió ni en lista y para no perder ritmo, tuvo acción en el equipo de reservas.

La última vez que Valera vio acción con el primer equipo fue en la Kings Cup, el pasado 22 de diciembre. Si bien aún se desconoce los motivos por los que el delantero no se ha podido afianzar en el equipo titular, todo hace pensar que la adaptación al fútbol árabe le viene costando cada vez más.

Aquí la asistencia de Alex Valera 🇵🇪 en el triunfo de Al Fateh 🇸🇦 en el Torneo de Reservas. pic.twitter.com/KnR2s9uQYP — Jorge Castillo (@JCastilloRoque) December 27, 2022

¿En cuánto está cotizado Alex Valera?

El delantero nacional tiene un valor de 600 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt. Esta cotización se la ganó gracias a sus números a nivel de clubes y con la Selección Peruana.

Sus mejores números los cosechó junto a la camiseta de Universitario de Deportes. En 1 temporada y media, el delantero nacional disputó 49 partidos y anotó 25 goles con casaquilla crema.