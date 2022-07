Ricardo Gareca le planteó a su familia vivir en Lima previo a su renovación

En la última presentación del ex técnico de la ‘Blnaquirroja’, Ricardo Gareca reveló, en una conferencia de prensa, que le planteó a su familia que lo acompañaran a vivir en Perú mientras él se encuentre al mando de la Selección Peruana de Fútbol.

“Tal fue el interés de continuar, que me fui de vacaciones, pero planteé lo que nunca había planteado. Hablé con mis colaboradores, me fui y planteé a mi familia en vacaciones el hecho de que me pudieran acompañar viviendo el Lima”, confesó Gareca.

“Hubo un vuelco fundamental, pero desconozco en qué. Soy un hombre de fútbol y estas cosas pueden ocurrir, pero no quisiera decir qué fue lo que quebró todo”, añadió ante los medios de comunicación.