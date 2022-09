Ricardo Centurión indica que sufre actualmente de depresión

El ‘hype’ que generó Ricardo Centurión en Argentina fue tremendo. En su momento, lo consideraban como el “Neymar argentino”. Todo esto debido a las grandes jugadas y gambetas que realizaba cuando era jugador de Boca Juniors. Sin embargo, su carrera estuvo envuelvo en polémicas, temas extradeportivos y eso provocó que vaya de más a menos como profesional. Además, la vida le dio un duro golpe a Ricky con la pérdida de un ser querido que lo sumergió en una depresión de la cual hoy en día aún le cuesta salir.

“En algún momento me cansé de la vida, aguanté muchas cosas, necesitaba aislarme de todo. Me sentía agobiado, tenía ataques de pánico, necesitaba irme de todo, tomar tiempo, por eso decidí esto. Muchos no me entienden qué hago haciendo esto, por qué decidí irme de mi trabajo, pero era que ya no me soportaba ni a mí mismo”, indicó a Radio La Red.

Además, señaló lo que siente tras estar con depresión: “Hay veces que exploto y me da por salir y pegármela en la pera muchos días. Creo que puedo con todo y no es así, necesito ayuda. Ni los psicólogos ni los psiquiatras me pudieron ayudar”.

Asimismo, indicó: “Se que hice muchas cosas mal pero no puedo solucionar las cosas. Estoy solo y el momento es muy duro. Sigo viviendo en pandemia, sin contacto con nadie”.

“Pensé que hasta el amor de mi hija me iba a hacer olvidar de las heridas. Entiendo todo y me hago cargo de lo que estoy haciendo. No tengo respuestas de por qué no lo puedo solucionar. Obviamente me duele saber que llega el fin de semana y no concentrar. Pero tengo la esperanza de volver a jugar, tengo 29 años, lo puedo hacer”, agregó.

Por otro lado, subrayó la forma en que viene entrenando: “Estoy entrenando de lunes a viernes en Vélez, y después nada. Con una vida normal. Es muy difícil. Me entreno solo, con un kinesiólogo y un preparador físico. Ahora termina el torneo y después veremos qué pasa. Me pusieron de horario para entrenar por la tarde, para que no me cruce con el plantel profesional. Sigo viviendo como en pandemia”.

Finalmente, indicó que está muy ilusionado con volver a las canchas: “Si yo tengo una oportunidad, yo suelto todo de verdad. Los vicios que tengo los suelto. Es un antes y un después. Me pongo a entrenar y en un mes estoy bien. Si me agarra un profe bueno, en 15 días estoy finísimo”.