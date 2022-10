Raul Ruidiaz y el día que ganó 3 Balones de Oro, pero en México

Hace unas horas, Karim Benzemá se llevó el Balón de Oro 2022. El delantero francés se adjudicó La Liga y la Champions League con el Real Madrid, méritos que le permitieron adjudicarse tremendo premio otorgado por la revista France Football. Por ello, en esta nota recordamos el día que Raul Ruidiaz ganó 3 balones de oro, pero en tierras ‘aztecas’.

Raul Ruidiaz tuvo un excelente cierre en la temporada 2016/2017. Salvó al Monarcas Morelia con un gol suyo a Monterrey a los 90′ y terminó como goleador de la Liga MX con 20 tantos (9 en el apertura y 11 en el clausura). Dichos objetivos individuales logrados, permitieron que la ‘Pulga’ sea el ganador de nada más y nada menos que 3 Balones de Oro por ser el Mejor Delantero, Goleador del Año y Mejor Jugador del Año en la Liga MX.

Ruidiaz tuvo una temporada espectacular en el 2016/2017. Foto: Twitter – Liga Bancomer MX

Cabe recalcar que Ruidiaz superó en las votaciones al colombiano Dayro Moreno y en posiblemente una de las noche más importante de su carrera. Ante ello, Raul Ruidiaz agradeció por los premios que se le otorgaron.

“Tengo una alegría inmensa, no tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo en este momento, estoy muy feliz. Sin mis compañeros no lo hubiera logrado. Uno siempre viene con la ilusión de triunfar sabiendo que estamos lejos del país y hoy me siento orgulloso porque lo logré”, expresó en la ceremonia.

“Un año a base de esfuerzo y sacrificio. Quiero agradecer a todos mis compañeros, al comando técnico, sin ellos no lo hubiera logrado. Agradecer también a mi familia, a mis hermanos, a mi padre; a mi reina que es mi madre, a mi esposa y a mis hermosos hijos. Agradecido eternamente con la afición de Monarcas Morelia por todo el apoyo”, concluyó.