Qatar 2022: FIFA presentó la intro que se verá previo a cada encuentro

Ya vivimos la fiebre de la Copa del Mundo Qatar 2022. A falta de menos de 20 días para el inicio de la cita mundialista, la FIFA presentó el video de introducción que se utilizará previo a cada encuentro.

El clip se podrá ver antes, durante y después de cada encuentro, desde el Qatar vs. Ecuador hasta la final. En la publicación de la FIFA también se puede apreciar las banderas de los países que se harán presentes en el torneo. También sorprende la aparición de Pelé celebrando el título de 1970 y Diego Armando Maradona en México 1986.

Pelé y Diego Armando Maradona en el clip de la Copa del Mundo.

¿Listos para escuchar esta música una y otra vez en las próximas semanas? 🤩🎶 pic.twitter.com/ZEsFDE26oH — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 1, 2022

¿Conoces las canciones para la Copa del Mundo Qatar 2022?

Para la Copa del Mundo Qatar 2022, se han dado a conocer, hasta el momento, tres canciones. Las composiciones son Hayya Hayya (Better Together), Ahrbo y, la última revelada, Light The Sky.

Hayya Hayya (Better Together): La primera canción revelada para la Copa del Mundo Qatar 2022 fue ‘Hayya Hayya‘ o como se diría en español “Mejor juntos“. Una combinación de artistas que buscan unir diferentes culturas, desde la estrella estadounidense, Trinidad Cardona; la sensación nigeriana, Davido; y la superestrella qatarí, Aisha.

Arhbo: El segundo himno para la cita planetaria es Arhbo, frase en idioma coloquial qatarí que significa ‘Bienvenidos‘. La canción está realizada por el cantante urbano puertorriqueño Ozuna y el rapero congoleño Gims.

Light The Sky: La última canción revelada hasta el momento para la Copa del Mundo Qatar 2022 es ‘Ligth the sky‘. Himno que está conformado por las cantautoras más influyentes del mundo árabe. Se encuentra la emiratí, Balqees; la iraquí, Rahma Riad; la canadiense de origen marroquí, Nora Fatehi; y la también marroquí, Manal.