Ben Chilwell confirmó lesión y no disputará el Mundial de Qatar 2022

Una baja más de cara al siguiente mundial. El defensor inglés, Ben Chilwell, confirmó vía redes sociales que no estará presente en Qatar 2022. El futbolista del Chelsea padece una lesión en el tendón de la corva, herida que lo alejará de los campos de juego entre 6 a 8 semanas.

“Después de mi lesión de ligamento cruzado anterior, trabajé muy duro para asegurarme que estaba listo para la Copa del Mundo. Siempre ha sido un sueño mío. Desafortunadamente, esto no será posible después de los resultados de mi escaneo. Haré todo lo posible para volver a jugar en el Chelsea lo antes posible. Gracias por los mensajes de apoyo“, escribió Ben Chilwell en su cuenta de Twitter.

Recordemos que el inglés era uno de los fijos en la lista final de Gareth Southgate. Sin embargo, esta lesión le impedirá decir presente en el certamen más importante a nivel de selecciones. Una baja sensible para una de las candidatas a llevarse la Copa del Mundo.

Following my ACL injury I worked so hard to make sure I was ready for the World Cup. It has always been a dream of mine. Unfortunately, this won’t be possible following my scan results. I’ll do all I can to get back playing for Chelsea ASAP. Thanks for the messages of support 💙 pic.twitter.com/2H01Whhfhn