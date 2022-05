Novak Djokovic, campeón en Roma, se deleita con la victoria de su hijo

(Reuters) – Novak Djokovic dijo que su hijo Stefan, de siete años, ha ganado su primer torneo el mismo día que el serbio levantó su primera corona en más de seis meses en el Abierto de Italia, describiendo su éxito como un “doblete del sol”, el término con el que en el mundo del tenis se conoce la hazaña de ganar en un mismo año de los ATP Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

Djokovic venció a Stefanos Tsitsipas por 6-0 y 7-6(5) para triunfar en Roma el domingo, asegurando una semana perfecta para el número uno del mundo antes del Abierto de Francia, que comienza el 22 de mayo.

Pero el 20 veces ganador de Grand Slams estaba igualmente contento por su hijo.

“El camino ha comenzado con éxito. Mi hijo ha ganado hoy un torneo. Un ‘doblete del sol'”, dijo Djokovic, añadiendo que la victoria de su hijo en el pequeño torneo se le quedaría grabada en la memoria.

“Quería que lo disfrutara en la cancha. (…) Estaba en las nubes con la familia, mis padres, los padres de mi mujer, todos apoyándole. Es bonito”.

Djokovic dijo que apoyaría plenamente a su hijo si decidiera seguir una carrera en el tenis.

“Sólo tiene siete años. (…) No debería sentir ninguna presión ni expectativas todavía, aunque lo hará porque es parte de su familia. Va a llamar mucho la atención si juega al tenis, sobre todo en nuestro país”, añadió Djokovic.

A sus 34 años, el tenista se mostró muy satisfecho de poder defender su título de Roland Garros y de igualar a Rafa Nadal con 21 títulos importantes.

“Me considero uno de los favoritos. No paso mucho tiempo pensando en quién va a ganar o quién puede tener más posibilidades. Siempre pienso en mí mismo”, dijo Djokovic.

“Voy allí con las mayores ambiciones. Me gustan mis posibilidades. Tal y como me he sentido dentro y fuera de la pista en las últimas semanas, puedo llegar lejos”.