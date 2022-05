Nadal dice que la prohibición de Wimbledon a los jugadores rusos y bielorrusos es injusta

2 may (Reuters) – El campeón del Abierto de Australia, Rafael Nadal, calificó de injusta la prohibición a los jugadores rusos y bielorrusos de participar en Wimbledon de este año por la invasión que Moscú ha llevado a cabo en Ucrania.

El All England Lawn Tennis Club (AELTC) ha prohibido a los jugadores de ambos países competir en el torneo de este año en respuesta a lo que el Kremlin llama una “operación militar especial” en Ucrania. Bielorrusia ha sido una zona clave para la invasión.

“Creo que es muy injusto de cara a mis compañeros, poco pueden hacer ellos, los pobres. Qué culpa tiene de lo que está sucediendo”, dijo Nadal, ganador de 21 majors, a los periodistas en el Abierto de Madrid el domingo.

“El Gobierno (británico) ha dado una recomendación y Wimbledon ha tomado la decisión más drástica posible. Tendremos que ver las medidas que se toman, es una cosa muy injusta para ellos”.

El presidente de la AELTC, Ian Hewitt, dijo que las directrices del Gobierno británico no permitían que los jugadores compitieran en el evento en función de su clasificación y que había dos opciones disponibles: rechazar las inscripciones o permitirlas, pero solo con declaraciones específicas por escrito de cada jugador.

El exnúmero uno del mundo, Andy Murray, dijo que no había una respuesta correcta sobre el tema.

“No estoy seguro de lo cómodo que me sentiría si le ocurriera algo a uno de los jugadores o a sus familias (como resultado de la firma del formulario)”, dijo Murray.

“No creo que haya una respuesta correcta. He hablado con algunos de los jugadores rusos… con algunos de los jugadores ucranianos.”

“Me siento muy mal por los jugadores a los que no se les permite jugar y entiendo que les parezca injusto. Pero también conozco a algunas de las personas que trabajan en Wimbledon, y sé lo difícil que era su posición”

La decisión del AELTC ha sido condenada por los circuitos masculino y femenino, así como por varios jugadores.

El número uno del mundo, Novak Djokovic, que también ha criticado la prohibición, dijo el domingo que había hablado con jugadores rusos durante el Abierto de Serbia de la semana pasada y que era duro para ellos ser excluidos del torneo.

“Es duro. Entiendo que haya frustración. La ATP va a analizar, supongo, toda la situación y entender qué se puede hacer”, dijo el serbio.

“Mantengo mi posición de que no apoyo la decisión. Creo que no es justo, no es correcto… ahora supongo que está en el consejo de jugadores, en la dirección del tour, decidir realmente junto con los jugadores cuál es la mejor solución en esta situación.”