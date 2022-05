Max Verstappen se pone al frente de la F1 con una victoria en España

BARCELONA (Reuters) -El campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, ganó el Gran Premio de España, en un doblete para Red Bull, y se hizo con el liderazgo de la clasificación general en un domingo desafortunado para Charles Leclerc de Ferrari.

Con la victoria, por delante de su compañero de equipo mexicano Sergio Pérez, el neerlandés Verstappen completó un triplete que le da seis puntos de ventaja sobre Leclerc después de seis carreras.

El británico George Russell terminó tercero con un Mercedes resucitado y Pérez se llevó el punto de bonificación por la vuelta más rápida.

Carlos Sainz, de Ferrari, fue cuarto, después de luchar contra una lenta salida y un trompo en la grava, pero fue poca recompensa para un equipo que había traído mejoras para tratar de cambiar las cosas con Red Bull.

Leclerc lideraba cómodamente desde la pole, pero una repentina pérdida de potencia antes de la mitad de la carrera le llevó a retirarse a boxes.

“¡No, no, no! He perdido potencia”, gritó el piloto de Ferrari por radio cuando la victoria, que parecía segura, le fue arrebatada de las manos por el fallo del motor.

El monegasco saludó al público del Circuit de Catalunya, pero a partir de ese momento sólo pudo ver cómo su ventaja de 19 puntos se evaporaba bajo un calor abrasador.

“No tenía ninguna indicación antes de eso. Simplemente se rompió y perdió la potencia por completo”, dijo a la televisión Sky Sports.

Verstappen también sufrió problemas intermitentes con el sistema de reducción de la resistencia aerodinámica (DRS) de su auto, lo que le llevó a maldecir por radio, y se fue a la grava en la curva cuatro en la octava vuelta.

“Me salí cuando tenía mucho viento de cola y perdí la parte trasera. Mi DRS no siempre funcionaba. Eso lo hizo muy difícil, pero logramos utilizar la estrategia para salir adelante. Fue un comienzo difícil pero un buen final”, dijo.

“Intenté mantener la concentración. No es agradable cuando suceden cosas así. Estoy muy contento de ganar y feliz por Checo (Pérez). Es un gran resultado para el equipo”.

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton fue quinto para Mercedes con una buena conducción de recuperación después de que una colisión en la primera vuelta con el Haas de Kevin Magnussen le hizo caer hasta la 19ª posición.