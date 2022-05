España no sabía de la falsificación del pasaporte de un jugador de rugby -comité

(Reuters) – Miembros del Club de Rugby Alcobendas aparentemente manipularon sellos de viaje en el pasaporte de un jugador que no cumplía los requisitos para entrar en la selección nacional española, sin el conocimiento de España o del jugador en cuestión, dijo el jueves un Comité Judicial Independiente de World Rugby después de que la selección española fuera descalificado de la Copa del Mundo.

España se aseguró una plaza en el Mundial por primera vez desde 1999 tras quedar segunda en el Campeonato de Europa de Rugby, pero fue descalificada por alinear a Gavin van den Berg, de origen sudafricano, en dos partidos de la fase de clasificación.

World Rugby, la institución de gobierno de las federaciones de todo el mundo, inició una investigación después de que Rumanía, que había quedado fuera de la clasificación automática tras quedar por detrás de España, presentara una queja sobre la elegibilidad de Van den Berg.

El Comité Judicial Independiente dijo que Van den Berg no había sido residente en España durante el periodo necesario de 36 meses antes de jugar con España el 18 de diciembre de 2021 y el 5 de febrero de 2022.

Afirmó que miembros del Alcobendas habían manipulado su pasaporte para hacer creer que Van den Berg no había estado fuera de España más de dos meses en ese primer año, para facilitar su reclasificación como jugador nacional y beneficiar al club.

“Sin embargo, a pesar de los sellos modificados, el jugador había estado fuera de España durante más tiempo del permitido”, dice el comunicado.

“El Comité no impuso ninguna sanción a Gavin van den Berg en estas circunstancias, sobre la base de que los fallos que condujeron a su infracción fueron en gran medida los de España al no poner en marcha ciertos sistemas apropiados y al no aplicar adecuadamente otros sistemas que se habían puesto en marcha.”

El comité impuso a España una deducción de 10 puntos y una multa fija de 25.000 libras (30.990 dólares).

“España tiene derecho a apelar en un plazo de 14 días a partir de la decisión completa por escrito y no se harán más comentarios hasta la finalización del proceso”, añade el comunicado.

La descalificación de España significa que Rumanía se clasifica automáticamente para el Mundial y que Portugal entra en la repesca por un puesto en el torneo.