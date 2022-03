Perú vs. Paraguay: qué canal transmite el partido

Las eliminatorias sudamericanas entran a su recta final este martes 29 de marzo. Entre los duelos más destacados están el Chile vs. Uruguay, Venezuela vs. Colombia y el Perú vs. Paraguay, los mencionados encuentros tienen un mismo objetivo: escalar al quinto lugar de la tabla para disputar la repesca.

Todos los enfrentamientos serán en simultáneo y tú podrás disfrutar del Perú vs. Paraguay gracias a la señal de Latina. Además, desde las 5:30 p.m. será la previa de esta cita futbolística, la misma que será trasmitida por Latina Televisión.

¡Siempre protegidos! 😷⚽



Gracias a Unilabs Perú, los futbolistas de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 pasaron pruebas moleculares y quedaron preparados para el encuentro de este martes en el Estadio Nacional de Lima.#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/wKpCHIs3z6 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) March 28, 2022

Por otro lado, el elegido para impartir justicia este martes es Fernando Rapallini, quien anteriormente ya dirigió a la selección peruana. Fue en el partido por la fase de grupos de la Copa América 2019 ante Brasil, que caímos goleados 5 a 0.

Asimismo, Fernando Rapallini, es de nacionalidad argentina. Completarán la terna sus compatriotas Diego Bonfa, Maximiliano Del Yesso y Fernando Espinoza. En tanto, en el VAR estarán Mauro Vigliano y Rodrigo Guarizo, también argentinos.