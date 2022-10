Pedro Gallese se adjudicó premio a la atajada del año en la MLS

Sigue destacando en el fútbol estadounidense. Pedro Gallese se adjudicó el premio a la atajada del año en la Major League Soccer (MLS). El cancerbero peruano protagonizó la mencionada acción en el empate 1-1 entre Atlanta United y Orlando City por la fase regular, encuentro en el que fue uno de los más sobresalientes.

“Y la atajada del año es para Pedro Gallese y una demostración de reflejos. ¡Bravo, PULPO!“, destacó la cuenta de la MLS en redes sociales. De esta manera, el arquero nacional cierra una temporada con altibajo en el certamen estadounidense.

🐙 EL PULPO 🐙@pedrogallese takes home the @Allstate Save of the Year. pic.twitter.com/XQlFIfMn6r