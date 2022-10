¡Dura baja! Paul Pogba se perderá el Mundial de Qatar 2022

Baja sensible en la actual campeona del mundo. Según Rafaela Pimenta, agente de Paul Pogba, el volante padeció una nueva lesión en los entrenamientos de la Juventus que lo alejará de los campos de juego por 3 semanas. Esta noticia cayó como un balde de agua fría en la Selección de Francia, por lo que se encuentran buscando el sustituto idóneo del mediocampista de cara a Qatar 2022.

Recordemos que Didier Deschamps, entrenador de la Selección de Francia, confesó que no convocará futbolistas que no estén al 100%, por lo que las chances de Pogba se reducen de cara al próximo Mundial de Qatar 2022.

“Algo está claro y ya lo dije. Nunca me he embarcado con un jugador lesionado para una gran competencia. En el 2018 hubo ejemplos, como Benjamin Mendy y Djibril Sidibé. Entre el momento en que hice la lista y lo que debería haber pasado que no pasó… ahí tienes. Pero ir a una competición con jugadores que no están aptos al 100% y ocupan demasiada atención para el cuerpo médico, no. Considero que debemos ir a Qatar con jugadores válidos y capaces“, declaró Didier Deschamps.

Quelles sont les conditions pour être de nouveau sélectionnable après une blessure ? Didier Deschamps répond et évoque le cas de Raphaël Varane.

L'interview exclusive est à retrouver jeudi, en intégralité sur Brut. pic.twitter.com/W6Rv4LnMBr — Brut FR (@brutofficiel) October 26, 2022

¿Cuando disputó su último partido Paul Pogba?

El último encuentro del mediocampista francés con su selección fue el pasado 07 de septiembre ante Finlandia. Es decir, Pogba no ha pisado un campo de juego desde hace 1 mes y 24 días.

A nivel de clubes, su último juego fue frente a Liverpool por la fecha 30 de la Premier League, el pasado 19 de abril. Duelo en el que apenas disputó 10 minutos. Con Juventus, el mediocampista campeón del mundo aún no ha tenido acción.