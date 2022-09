Paolo Guerrero sigue sin poder anotar con el Avaí FC y ya va mas de 1 año sin marcar un gol en el Brasileirao

Luego de su lesión, Paolo Guerrero ya no volvió hacer el mismo, paso un buen tiempo sin equipo y su nivel fue bajando de a pocos. Sin embargo, en julio del presente año sería anunciado como nuevo fichaje del Avaí FC y se tenía la esperanza de que agarre ritmo y de a pocos recupere su nivel. El delantero peruano fue contratado como una de carta de gol, algo de lo que carece el equipo brasileño.



Pero hasta ahora el ‘Depredador’ no ha demostrado nada. Ya va casi 2 meses en el conjunto brasileño y aún no consigue anotar, suma 8 partidos jugados y 0 goles. Incluso en 4 encuentros el delantero peruano arrancó de titular pero sigue sin marcar.



¿Hace cuanto Paolo Guerrero no anota en el Brasileirao?



El último gol de Paolo en la primera división del fútbol brasileño fue cuando jugaba en Internacional, el 15 de agosto del 2021 ante Fluminense.