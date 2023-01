Paolo Guerrero: “Mi sueño es hacer historia en un club tan grande como este”

Primeras palabras. Paolo Guerrero se convirtió en nuevo jugador de Racing Club esta semana y tras ser presentado brindó una conferencia de prensa. El atacante de 39 años se mostró contento por su reciente fichaje con el cuadro de Argentina y destacó sus metas en el 2023.

El ‘Depredador’ habló sobre lo que fue su arribo al cuadro argentino de Avellaneda: “Agradezco por el recibimiento a toda la gente del club y al grupo. Estoy muy feliz y ahora toca hacer mi parte para poder estar a disposición del equipo, sé que necesito prepararme bien”.

Por otro lado, el ariete nacional destacó la grandeza del club al que está llegando y lo que quiere conseguir en el mismo: “¿A qué jugador no motiva el hecho de venir a Racing? Es un club que habla por sí solo. Ya había tenido una conversación anterior y no se pudo dar en ese momento. Por lo tanto, que ahora haya pasado representa un gran orgullo para mí. Creo que este equipo va a pelear por todos los campeonatos en los que compita y no me cabe duda de que algo conseguirá”.

Por otro lado, Paolo Guerrero mencionó que su llegada a la ‘Academia’ es un gran objetivo en su carrera como futbolista profesional: “Estar en Racing para mí es un sueño. Mi sueño es hacer historia aquí en un club tan grande como este. Y voy a prepararme del mejor modo posible para poder intentar conseguirlo”. De esta forma, el ex Corinthians, Flamengo e Internacional se mostró emocionado por llegar a su nuevo equipo.

Cabe destacar que Paolo Guerrero tuvo que pasar por los exámenes médicos previos de cara a su incorporación a Racing. El delantero espera dejar su lesión a la rodilla atrás y ser el goleador de hace unas cuantas temporadas y volver a la Selección Peruana de Juan Reynoso.