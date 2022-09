Óscar Vílchez: “Pablo Lavandeira se acercó a pedirme disculpas”.

Alianza Lima ganó 2-1 a Carlos Stein en el estadio Víctor Montoya Segura de Jaén y el pueblo blanquiazul celebra el volver a meterse seriamente a la pelea por el Torneo Clausura. Sin embargo, este encuentro generó la indignación del conjunto ‘carlista‘ tras el cobro de un polémico penal en contra cerca del final del partido. Ante ello, Oscar Vílchez, mediocampista de Stein, declaró molesto hacia la CONAR.

“Esto es una vergüenza, es una verdadera vergüenza. Hace mucho tiempo que la CONAR parece un nido de ratas y la cabeza apesta a putrefacción”, indicó para Willax.

“Claro que no (fue penal). Esto es una vergüenza. Creo que todos han visto desde sus casas que no ha sido penal. Yo le hago foul sí, pero le hago afuera. Cinco metros afuera del área. El juez de línea se le acerca y le dice al árbitro: ‘Mira, no ha sido penal. Ha sido afuera’. El árbitro lo omite simplemente y cobra un penal inexistente”, agregó.

No obstante, ‘Neka‘ no solo hizo su descargo en la transmisión del partido, sino que también en sus redes sociales indicando lo siguiente: “El mismo Pablo Lavandeira se me acercó a pedirme disculpas por tirarse dentro del área, me dijo textualmente: no los quise cag#%, perdí el equilibrio, no fue penal”.