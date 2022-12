“Nunca lo voy a poder digerir”: Mbappe no supera la derrota ante Argentina en las finales del mundial

Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero al parecer eso no aplicaría para el delantero del club parisino, Kylian Mbappé, quien este miércoles le dio el triunfo agónico al Paris Saint-Germain con un penal en el tiempo agregado.

La derrota de Francia ante la selección argentina en la final del Mundial, Qatar 2022, es un trago amargo que no puede digerir. Y eso, al parecer, le dolerá durante toda su vida.

No es para menos. Recordemos que la “Joya de francia” hizo hasta lo imposible para evitar la derrota. Metiendo los tres goles para su selección. Sin embargo, esta táctica no fue suficiente para evitar el triunfo del once de Lionel Scaloni.

“Pienso que nunca lo voy a poder digerir. Ahora, como he dicho al entrenador y a los compañeros de equipo, no hay ninguna razón para que mi club pague un fracaso en la selección. Son dos situaciones diferentes”, fueron las palabras de un afligido Mbappé.

Tras la victoria del PSG ante Racing Club de Estrasburgo, en la reanudación de la Ligue 1 de Francia.

Kylian, admitió que en estas últimas semanas, fueron muy duras, por eso acortó el tema de sus vacaciones para retornar a los entrenamientos de su club. Hecho que le hizo bien y que fue clave para el triunfo del PSG.

“He tratado de volver con la mejor energía posible”, aseguró.

Mbappé: ¿Qué dijo sobre Messi?

Por otro lado también en sus declaraciones tras la victoria de su club parisino, mencionó que cruzó unas cuantas palabras con el “Astro argentino” (compañero de equipo).

“Hablé un poco con él tras el partido. Le felicité porque era la búsqueda de una vida para él. Para mí también, pero yo fallé y hay que ser siempre buen jugador“, señaló.

¿Mbappé le respondió al “Dibu” Martinez?

“Las celebraciones no son mi problema. No hay que perder energía en cosas tan inútiles”

Agregó que le restó importancia a los efusivos festejos por parte de los jugadores e hinchas de la “Albiceleste”que regresaron a la Argentina con la Copa del Mundo bajo el brazo.

Hace poco los festejos del ‘Dibu’ generó controversia en las redes sociales. Muchos saltaron ante estas reacciones, considerandolas una falta de respeto, pero por otro lado no faltaron las duras críticas para el arquero de argentina.