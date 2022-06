Ver Perú vs Australia en VIVO y Online por Internet en Latina TV

Perú vs Australia en VIVO y Online. Las selecciones integrantes del “grupo D” del mundial Qatar 2022; Francia, Dinamarca y Túnez esperan por el ganador del partido Perú vs Australia para completar el grupo. Por fin llegó el día, este lunes 13 a la 1:00 pm (hora peruana) ambas selecciones ofrecerán lo mejor de su fútbol para llevarse el único cupo al mundial y Latina transmitirá para todo el territorio Peruano este partido de la blanquirroja.

Un gran número de peruanos ya se encuentran en Qatar contando las horas para asistir al estadio y hacer sentir a los dirigidos por Gareca que una vez más jugarán de locales. Por lo que se conoce, no hay mucho movimiento de hinchas australianos y todo hace pensar que el estadio se pintará de blanquirrojo.

Hinchas Peruanos en el partido Perú vs Australia – Mundial Rusia 2018

Para los que no han tenido la oportunidad de viajar a Qatar para ver el Perú vs Australia, no se preocupen que Latina llevará a sus pantallas el partido de repechaje totalmente en vivo y directo a través de su señal abierta. Y para los que no podrán prender el televisor, tendrán la posibilidad de ver el partido de manera Online por Internet a través de la web de Latina https://www.latina.pe/tvenvivo.

En qué canal juega perú vs Australia en vivo

Tal como lo mencionamos podrás ver en vivo el Perú vs Australia a través de la señal abierta de Latina televisión también conocida como frecuencia Latina o simplemente canal 2. Todo el equipo de Latina ya se encuentra en Qatar y te llevarán el partido completamente en vivo y no dejarán de pasar ningún detalle de tan importante partido para los peruanos.

Cómo ver el Perú vs Australia en vivo y Online por Internet

Para ver el partido de la selección en vivo por Internet solo debes ingresar a la web de Latina desde tu computadora o celular y posteriormente ir a este link: https://www.latina.pe/tvenvivo

Cabe resaltar que el partido será transmitido de manera Online o streaming gratis. Es decir, podrás vivir el partido desde tu celular como si estuvieras viendo en tu televisor. Para que el partido lo puedas ver en HD dependerá de la calidad de tu conexión a Internet. Procura no descargar nada en el momento de la transmisión del partido.

Cuándo y a qué hora juega Perú vs Australia

Para todos los peruanos que se han perdido de las últimas noticias, le confirmamos que el partido de repechaje entre Perú vs Australia se juega este lunes 13 de junio a la 1:00 pm hora peruana y 9:00 pm Hora Qatar.

Perú vs Australia: horarios en el mundo

¿No te encuentras en territorio Peruano? no te preocupes aquí te contamos los horarios del Perú vs Australia en el resto del mundo.

En Ecuador: 1:00 p.m.

En Colombia: 1:00 p.m.

En Bolivia: 2:00 p.m.

En Venezuela: 2:00 p.m.

En Chile: 2:00 p.m.

En Argentina: 3:00 p.m.

En Uruguay: 3:00 p.m.

En Brasil: 3:00 p.m.

En España: 8:00 p.m.

En EEUU (Nueva York, Miami) : 2:00 p.m.

En Qatar: 9:00 p.m.

En Japón (Tokio): 03:00 a.m. (14/06)

Resumen de los datos del partido de repechaje

Evento: Perú vs Australia Repechaje Descripción: Partido de repechaje entre las selecciones de Perú vs Australia que pelean un cupo para el mundial de fútbol Qatar 2022 Fecha: 13/06/2022 Hora peruana 13:00 hrs Lugar Ahmad Bin Ali Stadium Ciudad – País Rayán – Catar Stream URL en vivo https://www.latina.pe/tvenvivo

