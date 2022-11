Qatar vs Senegal (1-3): las 8 curiosidades que nos dejó este partido

El Qatar vs Senegal registró triunfo 1-3 en favor de los africanos y estas son las curiosidades que nos dejó este partidazo.

Arrancó la segunda fecha del Grupo A de Qatar 2022. Las selecciones de Qatar y Senegal se enfrentaron hoy 25 de noviembre en el segundo partido de esta jornada mundialista.

Los africanos se llevaron el triunfo por 3-1 y estas son algunas curiosidades que nos dejó el partido Qatar vs Senegal.

● Qatar se ha convertido en el primer anfitrión que pierde dos partidos de una fase de grupos inicial en una edición de la Copa del Mundo.

● Senegal consiguió su primera victoria del Mundial 2022, lo que significa que han ganado exactamente una vez en cada una de sus fases de grupos disputadas (2002 vs Francia, 2018 vs Polonia, 2022 vs Qatar).

● Senegal anotó tres goles en un mismo partido de la Copa del Mundo por segunda vez, tras empatar 3-3 ante Uruguay en 2002. Fue también su primera victoria por un margen mayor a un gol en la competición, en el que fue su 10º compromiso disputado.

● Qatar se convirtió en apenas el tercer anfritrión que encaja tres goles en un partido de la fase de grupos inicial, tras Sudáfrica en 2010 y Rusia en 2018 (ambos derrotados por 3-0 ante Uruguay).

● Senegal se convirtió en el primer conjunto africano en derrotar al país anfitrión en la Copa del Mundo; las cuatro ocasiones anteriores en las que un africano enfrentó al anfitrión fueron con derrota, por un marcador agregado de 12-2.

● El primer gol del partido, de Boulaye Dia, fue el primero de Senegal en la Copa del Mundo en 240 minutos de juego, desde un tanto de Moussa Wague ante Japón en 2018. Esto puso fin a su racha de 31 remates sin marcar en la competición.

● Con 29 años y 345 días, Famara Diédhiou se convirtió en el anotador más veterano de Senegal en la Copa del Mundo.

● Mohammed Muntari marcó el primer gol mundialista de Qatar, en la segunda mitad del partido y en el 12º remate del equipo. Es la primera vez que una selección marca su primer gol en un Mundial con un jugador suplente desde Felipe Baloy con Panamá ante Inglaterra en 2018.