Qatar 2022: Qatar vs Ecuador VER EN VIVO por Latina, fecha y hora del partido inaugural

Las selecciones de Qatar y Ecuador se enfrentarán en el partido inaugural del Mundial 2022 el domingo 20 de noviembre por la primera jornada del Grupo A a las 11:00 horas (de Perú) en el estadio Al Khor y lo podrás ver en VIVO y en DIRECTO desde la señal de Latina.

El combinado nacional qatarí disputará por primera vez una cita mundialista en su historia y lo hará frente a todo su país de la mano del director técnico español, Félix Sánchez. El estratega combinará experiencia con juventud y tendrá la difícil tarea de pasar la fase de grupos en el torneo.

En los últimos años, el equipo de Qatar ha logrado tener un crecimiento positivo que lo ha posicionado como una selección difícil de enfrentar. Entre sus logros más cercanos está la obtención del título en la Copa de Asia 2019 al ganarle a Japón por 3-1 y el primer lugar en el grupo E de las Eliminatorias asiáticas.

Antes de su debut en el Mundial 2022, la escuadra ‘marrón’ tendrán que jugar tres amistosos como preparación ante los ecuatorianos. El primero será contra Guatemala el 23 de octubre, luego ante Honduras el 27 de dicho mes y, finalmente, se medirá con Panamá el 5 de noviembre.

El ‘Tri’ quiere comenzar con el pie derecho

La selección de Ecuador logró clasificar al Mundial de Qatar 2022 luego de quedar en la cuarta posición en las Eliminatorias sudamericanas. Hasta la fecha, el plantel dirigido por Gustavo Alfaro, acumuló cuatro citas mundialistas en toda su historia: 2002, 2006, 2014 y la del presente año.

El combinado ecuatoriano solo tendrá un partido de práctica antes del encuentro inaugural contra el anfitrión. El duelo será ante la escuadra de Iraq el 12 de noviembre y cerrará el ciclo de amistosos que ha tenido el ‘Tri’.

Es válido mencionar que el plantel de Ecuador no pasa por un buen momento debido a las denuncias de Perú y Chile respecto al ‘Caso Byron Castillo’, por lo que todavía no se da a conocer a ciencia cierta la participación de ‘La Tricolor’ en este torneo.

Transmisión de Latina

El compromiso será transmitido en todo el territorio nacional a través de la señal de Latina (002 y 702 HD) y también podrás seguir las incidencias por el mismo canal desde la aplicación de Latina.pe

Grupo A

Tanto Qatar como Ecuador conforman el Grupo A junto a los planteles de Países Bajos y Japón. Ambas escuadras terminarán su participación en esta primera parte del Mundial el 29 de noviembre, luego de esto se darán a conocer las selecciones clasificadas a la siguiente fase.

Esta nueva cita mundialista tendrá comienzo el 20 de noviembre y culminará el 18 de diciembre con la gran final que se jugará en el imponente estadio de Lusail que tiene una capacidad de 80 mil espectadores.

Calendario de Qatar y Ecuador

Qatar vs. Senegal – 25 de noviembre

Qatar vs. Países Bajos – 29 de noviembre

Ecuador vs. Países Bajos – 25 de noviembre

Ecuador vs. Senegal – 29 de noviembre