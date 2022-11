Qatar 2022: Las canciones que acompañaron a los mundiales.

Así como los balones y las mascotas. Las canciones en los mundiales son un clásico que se escucha cada cuatro años. Desde el año 1962 a la fecha no dejan de decir presente en las justas mundialistas.

1.- El Rock del Mundial (Chile 1962)

Fue la primera canción oficial de una Copa del Mundo. La banda chilena The Ramblers se encargó de interpretar el tema enla voz de Germán Casas, la producción vendió más de dos millones de copias. A tres meses del inicio del mundial, ‘El rock mundial’ fue presentada en el festival de la música Viña del Mar, recibiendo buenas críticas.

2.- World Cup Willie (Inglaterra 1966)

La canción lleva el mismo nombre de la mascota de ese certamen, fue escrita por Lonnie Donegan, conocido como el ‘Rey del Skiffle‘, un género musical que fue el precursor de las bandas británicas de rock y blues.

3.- Fútbol México 70 (México 1970)

La canción muestra tradicionales ritmos mexicanos acompañados por aplausos y trompetas. “Sean bienvenidos, a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón, y en la cancha que gane el mejor, el campeón”, cantan las coristas y además alientan con la popular barra “a la bim bom bam”, reza la canción.

4.- Fussball ist unser Leben (Alemania 1974)

La canción significa ‘el fútbol es nuestra vida’ y fue escrita por Jack White. Se lanzó en un álbum junto a otras 10 canciones de música folclórica germana. Aunque se sacaron varias versiones, la más famosa es la interpretada por todos los jugadores de la selección alemana, que también aparecen en el video musical. Entre los que se puede reconocer a Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jupp Heyncheks, Sepp Maier y el entrenador Helmut Schön.

5.- La Marcha del Mundial

Ennio Morriconne, reconocido compositor italiano que trabajó para las grandes películas de la época, fue el encargado de hacer esta canción. A excepción de los primeros segundos, donde se escucha un ‘Argentina, aquí el Mundial’, el resto de la melodía no tiene letra, sino que es un coro constante, acompañado por instrumentos de viento y sintetizadores.

6.- El Mundial (España 1982)

Fue interpretado por el reconocido a nivel mundial Plácido Domingo, una canción que tiene un acompañamiento orquestal de los pasodobles que se escuchan en las corridas de toros.

7.- El mundo unido por un balón (México 1986)

La canción fue escrita por Juan Carlos Abara, el motivo de la canción era llevar un mensaje de paz, amor y unión a todos los países latinoamericanos. Al igual que en 1974, los jugadores de la selección prestaron su voz para el tema.

8.- Une Estate Italiana (1990)

Significa ‘Un verano italiano’. Este tema lleva el mensaje del juego limpio y de la emoción por jugar un mundial. Giorgio Moroder fue el compositor y de la letra se encargaron Edoardo Bennato y Gianna Nannini. Para muchos, este tema es el mejor de todos lo que existen hasta hoy.

9.- Gloryland (USA 1994)

La canción fue compuesta por Daryl Hall y Sounds of Blackness e interpretada en la ceremonia de apertura. Fue parte del álbum Gloryland World Cup USA 94, que contenía 14 canciones. Para el Mundial de 1994 también se reutilizaron otras canciones relacionadas con grupos reconocidos como Queen, Kool & The Gang y el reconocido Bon Jovi.

10.- La Copa de la Vida (Francia 98)

Fue interpretada por la estrella boricua Ricky Martin. Al igual que la de Italia 90, este tema es también considerado uno de los mejores de todos los mundiales. Este tema fue cantado en la final del torneo entre Francia y Brasil, como también en los Premios Grammy 1999.

11.- Boom! (Corea-Japón 2002)

Fue interpretado por la cantante estadounidense Anastasia. Este tema tuvo mucha popularidad en parte de Europa como en Suiza y Suecia. Caso contrario en Latinoamérica, donde la canción no es muy recordada como otras.

12.- The Time of Our Lives (Alemania 2006)

Tema compuesto por el cuarteto Il Divo y el cantante estadounidense Toni Braxton. Fue presentado en la ceremonia de apertura en el Allianz Arena. Al igual que la canción de cuatro años atrás, este tema tuvo mucha acogida en países como Bélgica y Suiza, pero no tuvo la misma fortuna en Latinoamérica.

13.- Waka Waka (Sudáfrica 2010)

Canción interpretada por Shakira, fue un éxito a nivel mundial. La canción de los mundiales más vendida de la historia con 15 millones de copias compradas y número uno en 50 países. La canción junta ritmos africanos, colombianos y de Trinidad y Tobago.

14.- We Are One (Brasil 2014)

Interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte, fue parte de los rankings musicales en 20 países y presentada en los Premios Billboard 2014.

15.- Live it Up (Rusia 2018)

Tema interpretado por Nicky Jam con participaciones de Will Smith y la cantante kosova Era Istrefi. No fue bien recibida debido a que no presentó música tradicional del país, como venían siendo presentados en las canciones de los mundiales anteriores.

16.- Hayya Hayya (Catar 2022)

Es el tema del mundial actual, interpretado por el estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha. El tema fue presentado en el sorteo de grupos del mundial y muestra una mezcla de reggae y R&B.