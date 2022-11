Qatar 2022: Catar vs Ecuador 2022: Alineaciones confirmadas

Conoce las alineaciones confirmadas para el partido Qatar vs Ecuador por la copa mundial de fútbol 2022

A minutos del comienzo del primer partido del mundial Qatar 2022, ya conocemos las alineaciones confirmadas Qatar vs Ecuador 2022 de este domingo 24 de noviembre en el Estadio Al Bayt a partir de las 11:00 horas de Perú.

¿Hay sorpresas en el once inicial de las selecciones de Qatar y Ecuador? ¿Cuáles son las bajas para Qatar vs Ecuador 2022? Entérate en esta nota las alineaciones oficiales del Qatar vs Ecuador, a pocas horas que el colegiado Daniele Orsato dé el pitazo inicial de la Copa del Mundo Catar 2022.

Alineaciones confirmadas del Qatar vs Ecuador 2022

La alineación confirmada del seleccionado qatarí para el Qatar vs Ecuador 2022, será la siguiente:

Portero : Saad Al Sheeb.

: Saad Al Sheeb. Defensas : Tarek Salman, Abdelkarim Hassan y Pedro Miguel.

: Tarek Salman, Abdelkarim Hassan y Pedro Miguel. Mediocampistas : Mohammed Waad, Abdulaziz Hatem, Ali Asad, Mohammed Muntari y Hassan Al-Haydos.

: Mohammed Waad, Abdulaziz Hatem, Ali Asad, Mohammed Muntari y Hassan Al-Haydos. Atacantes: Akram Afif y Almoez Ali.

Técnico: Félix Sánchez (Español)

La alineación confirmada del seleccionado ecuatoriano para el Qatar vs Ecuador partido inaugural Qatar 2022, será la siguiente:

Portero : Alexander Domínguez.

: Alexander Domínguez. Defensas : Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Félix Torres y Angelo Preciado.

: Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Félix Torres y Angelo Preciado. Mediocampistas : Moisés Caicedo, Carlos Gruezo y José Cifuentes.

: Moisés Caicedo, Carlos Gruezo y José Cifuentes. Atacantes: Romario Ibarra, Gonzalo Plata y Énner Valencia.

Técnico: Gustavo Alfaro (Argentino)

Nota: Para el partido Qatar vs Ecuador 2022, el seleccionado ecuatoriano no contará con el defensa Byron Castillo, que quedó fuera del Mundial por una lesión en el partido amistoso ante Irak.

¿Cómo llega la selección qatarí al Qatar vs Ecuador 2022?

La selección de Qatar llega al mundial como la gran anfitriona después de muchas polémicas con respecto a su organización, sin embargo a unas horas del primer partido del mundial, ya se concentra en buscar un resultado histórico en el partido inaugural Qatar vs Ecuador 2022.

A pesar de contar con el peor Ranking FIFA, ya que la selección qatarí ocupa la posición número 50, viene de destacadas participaciones en los últimos torneos internacionales que ha disputado, siendo la actual campeona de la Copa Asia 2019, logrando el tercer puesto en la Copa de Naciones Árabes y alcanzado las semifinales de la Copa Oro 2021 como invitada.

El seleccionado qatarí jugará su primer mundial de fútbol, y lo hará como local, por lo tanto los aficionados cataríes esperan que su selección pueda conseguir el triunfo en el Qatar vs Ecuador 2022, y superar el Grupo A Qatar 2022, que comparte con las selecciones de Senegal, Países Bajos y Ecuador.

Nota: Ninguna selección anfitriona del mundial ha perdido en su partido inaugural, por lo que Qatar no quiere ser la primera que rompa esta racha que se mantiene desde 1930

¿Cómo llega la selección ecuatoriana al Qatar vs Ecuador 2022?

El seleccionado ecuatoriano ya está preparado, para afrontar el partido inaugural Qatar vs Ecuador 2022, lo que será su 4 participación en mundiales de fútbol, la última fue en el Mundial Brasil 2014.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro, buscarán en Qatar 2022 acceder por segunda vez en su historia a los Octavos de Final de una Copa del Mundo. Recordemos que la única ocasión en la que el “Tricolor” pasó a la fase final fue en el Mundial Alemania 2006.

La selección ecuatoriana viene de una gran participación en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, dónde clasificaron al mundial en cuarta posición, además de alcanzar los cuartos de final de la Copa América 2021 cayendo derrotados ante la selección de Argentina.

Actualmente, la Selección de Fútbol de Ecuador ocupa el puesto número 44 del Ranking FIFA, y busca en el primer partido del mundial Qatar vs Ecuador 2022, sacar los primeros 3 puntos para poder superar el Grupo A Qatar 2022.

