Qatar 2022: 11 ideal de los jugadores que no estarán

A pocos días del inicio del mundial Qatar 2022, varias figuras de distintas selecciones no podránlos colores de su selección por cuestiones físicas. Conoce a las estrellas que les tocará alentar a sus compañeros desde los asientos.

1.- Mike Maignan

El arquero del Milán sufrió una lesión de la que no se recuperará hasta el próximo año. Si bien, no es el arquero titular de ‘Le Bleus’, Maignan venía teniendo una buena temporada con el Milan, y era una posibilidad tener acción en Qatar 2022 para un descanso el portero titular, Hugo Lloris.

Mike Maignan arquero de 27 años, titular con AC Milan

2.- Ben Chilwell

El defensor inglés no estará presente en Qatar 2022 debido a una lesión en el tendón en el partido entre Chelsea y Dinamo de Zagreb por la Champiosn League. El equipo londinense se encargó de confirmar la ausencia del jugador en el seleccionado europeo en el Mundial de Qatar. Chilwell, quien había ingresado en la última convocatoria de Gareth Southgate, se retiró de su último compromiso asistido por los médicos tras notar un tirón en la parte trasera del muslo.

Ben Chilwell, defensa del Chelsea, tuvo lesión de gravedad en la Champions League

3.- Sergi Roberto

El lateral del Barcelona no estará en Qatar debido a una luxación en el hombro izquierdo dejó a España sin una de sus principales herramientas de las bandas. El defensa se lesionó en un partido entre el Barza y el Athletic de Bilbao. No pudo estar en las dos últimas fechas de la Champions.

Sergi Roberto cae lesionado en el encuentro contra Athletic de Bilbao

4.- Reece James

El defensor del Chelsea no estará en el mundial debido a una dolencia en una de sus rodillas que sufrió ante el Milan. Intentaron hasta el final poder contar con James para la justa mundialista, pero el resultado botó que estará ocho semanas fuera, no alcanzó al llamado.

Reece James tuvo una lesión en el partido contra Milan

5.- N’golo Kante

El campeón del mundial pasado, no estará en Qatar por una lesión en los isquiotibiales. La recuperación luego de la operación no fue como se esperaba. El volante campeón de la Champions League y Rusia 2018 estará afuera de las canchas por cuatro meses.

N’golo Kante será muy extrañado en su selección

6.- Paul Pogba

El mediocampista de la Juventus se pierde la copa del mundo por una lesión en una de sus rodillas. Si bien, había sido atendido quirúrjicamente, tuvo una recaída. El ex jugador del Manchester United no ha disputado ningún encuentro desde que firmó con la Juventus. Las últimas pruebas que le realizaron en Turín y Pittsburgh confirmaron que Pogba, de 29 años, no estará listo para la Qatar.

Pogba aun no debuta en su regreso a la Juventus

7.- Georginio Wijnaldum

El volante de Países Bajos no estará en la copa del mundo debido a la lesión en la tibia en su pierna derecha. El jugador de la Roma fue golpeado en uno de los entrenamientos, y esto hará que no pueda defender a su selección. Wijnaldum ha tenido más de 80 participaciones con la ‘Naranja Mecánica’, pero no podrá estar en Qatar 2022.

La ‘Naranja Mecánica’ sufre una gran baja con su ausencia

8.- Giovani Lo Celso

El actual volante del Valencia de España no fue tomado en cuenta por Scaloni debido a un pequeño desprendimiento en la inserción del músculo. En consecuencia, la rehabilitación, intervención mediante, supone un período de inactividad de dos meses. El ex PSG regresará a las canchas el próximo año.

Lo Celso pudo salir campeón con su selección en la Finalissima

9.- Diogo Jota

Portugal pierde a uno de sus atacantes más importantes para Qatar 2021. El goleador del Liverpool, es la segunda baja confirmada en la selección comandada por Cristiano Ronaldo, tras la lesión del también delantero Pedro Neto, del Wolverhampton. A ambos se juntan varios jugadores cuyo estado físico es un dolor de cabeza para Fernando Santos, como el central Danilo Pereira o el lateral Nuno Mendes.

Diogo Jota viene teniendo una gran temporada en el Liverpool.

10.- Jesús Corona

Es más conocido como el ‘Tecatito’ jugador que tuvo un buen paso por el Porto de Portugal y hoy viene siendo parte del Sevilla de España. Fue uno de los mejores jugadores mexicanos en las clasificatorias para Qatar. Una fractura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo le impedirán decir presente en este mundial.

Jesus Corona fue fundamental en las clasificatorias CONCACAF

11.- Timo Werner

El ex delantero del Chelsea ha quedado descartado de la lista de Alemania por una lesión en su tobillo. El goleador de 26 años fue sustituido en el primer tiempo de la victoria su equipo Leipzig por 4 a 0 en la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Shakhtar Donetsk. Werner buscaba su revancha, debido a la pobre actuación de su selección en Rusia.