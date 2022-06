Partido Perú vs. Australia: cuánto pagan las principales casas de apuestas en Perú

El repechaje entre Perú vs. Australia se jugará este lunes 13 de junio en el Estadio Ahmad Bin Ali de Doha. Ambos equipos se disputan uno de los últimos boletos rumbo al Mundial de Qatar 2022, en donde el ganador compartirá grupo con Francia, Dinamarca y Túnez.

La selección peruana viene de vencer por 1 a 0 a Nueva Zelanda en un amistoso disputado el domingo 5 de junio en Barcelona. Perú se mostró muy superior ante su similar de Oceanía; sin embargo, solo pudo imponerse con el tanto marcado por Gianluca Lapadula.

Por su parte, Australia venció el último martes a Emiratos Árabes Unidos y se ganó el derecho de disputar la repesca ante la ‘Blanquirroja’ como representante de la Confederación Asiática. Los ‘Socceroos’ ganaron 2 a 1 con goles de Jackson Irvine y Ajdin Hrustic.

Cabe indicar que para este partido, Perú no presentaría bajas, aunque todavía está en duda la participación de Luis Advíncula y Renato Tapia en el once inicial, pues ambos vienen recuperándose de sus lesiones. Por el lado de Australia, no podrá contar con Tom Rogic y Harry Souttar, dos de sus principales figuras.

Casas de apuestas para el Perú vs. Australia

Perú vs. Australia – Betsson

Para Betsson, una victoria de la selección peruana tiene una cuota de 1.75. En tanto, el empate paga 3.50, mientras que la victoria de Australia paga 5.00. Si Gianluca Lapadula marca un gol, la cuota es de 2.30; pero si lo hace Christian Cueva, es de 3.75.

Perú vs. Australia – Inkabet

En Inkabet, la victoria de la ‘Blanquirroja’ paga 1.80, el empate 3.40 y la derrota 4.90. Si Perú logra anota el primer gol del partido, el pago es de 1.57; pero si Australia marca primero, el monto es de 2.85.

Perú vs. Australia – Te Apuesto

Para Te Apuesto, un triunfo de Perú tiene un valor de 1.83, pero si cae ante la selección australiana, la cuota es de 4.60. Si el partido acaba en empate, el pago es de 3.50.