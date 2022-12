Países Bajos vs Argentina en VIVO ONLINE por Latina TV y Web

Hoy Países Bajos vs Argentina: mira el partido y resultado en vivo por Latina televisión. La Argentina de Lionel Messi, vuelve a los escenarios de Qatar 2022, para disputar otro duelo histórico ante un viejo conocido, la selección de los Países Bajos. El duelo de este viernes 9 de diciembre en el Estadio de Lusail, será la sexta ocasión que Países Bajos vs Argentina mundial 2022, se enfrenten en una Copa del Mundo ¿Quién estará entre los 4 mejores del Mundial Catar 2022?

Recordemos que la última vez, que la “Albiceleste” y “Tulipanes” se vieron las caras fue en las semifinales de Brasil 2014, dónde los argentinos consiguieron su pase a la gran final al derrotar por tanda de penales a los neerlandeses ¿Repetirán la hazaña los sudamericanos? O ¿Tendrán su revancha los dirigidos por Louis van Gaal?

No te pierdas todos los detalles del próximo partido por los cuartos de final de Qatar 2022, entre Países Bajos y Argentina, por eso te dejamos la siguiente nota con los horarios, alineaciones, árbitro, estadio, datos del partido y dónde ver en vivo el Países Bajos con Argentina 2022 en Perú.

¿A qué hora juegan los Países Bajos con Argentina?

Se viene otro duelo histórico entre los Países Bajos y Argentina, está vez será por los cuartos de final de Qatar 2022, un partido que podrás disfrutar este viernes 9 de diciembre desde las 14:00 horas de Perú, y que podrás ver en vivo por Latina Televisión para todo el territorio peruano.

Sin embargo, el Países Bajos vs Argentina mundial 2022, no será el único partido de cuartos de final que podrás disfrutar el viernes 9 de diciembre, ya que desde las 10:00 horas comenzará el duelo entre Francia Inglaterra 2022 para todo Perú.

Solo quedan pocos partidos para que termine esta cita mundialista, por lo que no puedes perderte ningún encuentro de estos cuartos de final de Qatar 2022, aquí te dejamos todos los horarios del Países Bajos con Argentina para Perú, y el resto de países:

Perú : 14:00 PM

: 14:00 PM Argentina : 16:00 PM

: 16:00 PM Bolivia : 15:00 PM

: 15:00 PM Brasil : 16:00 PM

: 16:00 PM Colombia : 14:00 PM

: 14:00 PM Chile : 15:00 PM

: 15:00 PM Ecuador : 14:00 PM

: 14:00 PM Estados Unidos : 12:00 PM

: 12:00 PM España : 20:00 PM

: 20:00 PM México : 13:00 PM

: 13:00 PM Paraguay : 15:00 PM

: 15:00 PM Uruguay : 16:00 PM

: 16:00 PM Venezuela : 15:00 PM

: 15:00 PM Qatar: 22:00 PM

¿En qué estadio se jugará el Países Bajos y Argentina?

El partido de Países Bajos con Argentina de los cuartos de final de Qatar 2022, se disputará en el Estadio Nacional de Lusail, ubicado en la Ciudad de Lusail.

El Estadio Nacional de Lusail fue construido especialmente para la Copa del Mundo Catar 2022, siendo el recinto deportivo de este mundial con mayor capacidad, ya que CUENTA con un aforo de hasta 80.000 espectadores. Será el recinto deportivo que acoja la Final del Mundial 2022 el domingo 18 de diciembre.

Será la tercera ocasión en que la “Albiceleste”, juegue un partido de esta Copa del Mundo en el Estadio de Lusail, la primera vez fue en la derrota por 2 a 1 contra Arabia Saudita, mientras que su siguiente presentación en este recinto deportivo, fue una victoria ante México por 2 a 0.

¿Cómo llega los Países Bajos a los cuartos de final?

La selección de los Países Bajos llega a estos cuartos de final de Qatar 2022, contra la “Albiceleste”, luego de eliminar en 16vos de final al seleccionado de los Estados Unidos por 3 a 1.

A pesar del resultado, todavía hay algunas dudas en el funcionamiento de la “Naranja Mecánica”, sobre todo en el último partido contra el equipo de “Las Barras y las Estrellas”, dónde se vio superado en varios trámites del partido, pero contando con una gran contundencia de cara al arco.

¿Cómo llega Argentina a los cuartos de final?

Argentina volvió a los cuartos de final de un mundial, gracias al triunfo por 2-1 ante los “Socceroos” el pasado sábado 3 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali.

El partido contra los australianos, nos mostró una “Albiceleste” con altos y bajos, y que tuvo que esperar una genialidad de su estrella Lionel Messi, para desarmar la defensa de los oceánicos, junto una gran parada del “Dibu” Martínez en la última jugada del partido, para evitar los tiempos extras, y sellar su pasaje a los cuartos de final de Qatar 2022.

Alineaciones del Países Bajos vs Argentina

Ya tenemos las probables alineaciones para el enfrentamiento entre Países Bajos y Argentina, que decida uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo Catar 2022.

En la concentración de la “Albiceleste”, se encendieron las alarmas debido a una posible lesión de Rodrigo De Paul, en los entrenamientos previos al duelo contra Países Bajos. Los últimos rumores indican que se perdería el resto del mundial 2022, sin embargo el jugador argentino llamaría a la tranquilidad en sus redes sociales, comentando lo siguiente:

​”Todo está bien. Seguimos trabajando y preparando los últimos detalles para una nueva final! Vamos selección todos juntos!!”

Además de la posible baja del oriundo de Sarandí, Ángel Di María volvió a los entrenamientos, luego de perderse el partido por octavos de final contra Australia, debido a una sobrecarga muscular, no se espera que sea parte del once titular, no obstante, lo más probable es que esté disponible para salir de cambio si el partido se complica para los dirigidos por Lionel Scaloni.

Por su parte, Louis van Gaal tendrá disponible a todos sus efectivos para el duelo ante Argentina de este viernes 9 de diciembre, sobre todo contando con la plena recuperación de su delantero Memphis Depay, que realizó una gran actuación ante los Estados Unidos en los 16vos de Qatar 2022, por lo que no se espera ningún cambio en el cuadro titular de la “Naranja Mecánica” con respecto a su último partido contra los estadounidenses.

Alineación de Países Bajos:

Portero : Andries Noppert.

: Andries Noppert. Defensas : Jurriën Timber, Virgil van Dijk y Nathan Aké.

: Jurriën Timber, Virgil van Dijk y Nathan Aké. Mediocampistas : Denzel Dumfries, Daley Blind, Marten de Roon, Davy Klaassen y Frenkie De Jong.

: Denzel Dumfries, Daley Blind, Marten de Roon, Davy Klaassen y Frenkie De Jong. Delanteros: Cody Gakpo y Memphis Depay.

Técnico: Louis van Gaal (Países Bajos)

Alineación de Argentina:

Portero : Emiliano Martínez.

: Emiliano Martínez. Defensas : Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña.

: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. Mediocampistas : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul (Duda).

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul (Duda). Delanteros: Alejandro Gómez, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Técnico: Lionel Scaloni (Argentina)

¿Cuál será el árbitro de los Países Bajos y Argentina 2022?

El árbitro designado para el esperado duelo de cuartos de final de Qatar 2022, entre Países Bajos y Argentina, será el español de 45 años Mateu Lahoz.

Será el tercer partido que pitará el valenciano en la Copa del Mundo Catar 2022, recordemos que dirigió la victoria de Senegal por 3-1 ante los anfitriones (19 faltas, 6 tarjetas amarillas y 0 rojas), mientras que su última presentación fue el triunfo de los Estados Unidos ante su similar de Irán por 1 a 0 (24 faltas, 4 tarjetas amarillas y 0 rojas).

El único precedente del colegiado dirigiendo a la “Naranja Mecánica”, fue un amistoso en 2016 con triunfo para los neerlandeses por 2-1 ante el seleccionado inglés, mientras que para la “Albiceleste”, será la primera ocasión que sean dirigidos por el español.

Finalmente, el cuerpo arbitral que acompañará Mateu Lahoz, para el encuentro de Países Bajos con Argentina será:

Jueces de Línea : Pau Cebrián y Roberto Díaz.

: Pau Cebrián y Roberto Díaz. Cuarto árbitro : Víctor Gomes.

: Víctor Gomes. VAR : Alejandro Fernández.

: Alejandro Fernández. AVAR : Drew Fischer.

: Drew Fischer. VAR Fuera de Juego : Corey Parker.

: Corey Parker. Apoyo del VAR: Julio Bascuñán.

Países Bajos y Argentina en Mundiales

Sin duda, el Países Bajos con Argentina es uno de los duelos más repetidos de la historia de los mundiales de fútbol, el encuentro de este viernes 9 de diciembre en Qatar 2022, será el sexto partido entre ambas selecciones en Copas del Mundo.

La “Albiceleste” se ha enfrentado un total de 9 veces ante los “Tulipanes”, la primera ocasión que se enfrentaron fue en mayo 1974, dónde los neerlandeses derrotaron por 4-1 a los sudamericanos. Mientras, que la última vez que se vieron las caras fue en las semifinales de Brasil 2014, cuando Argentina eliminó en tanda de penales a los Países Bajos.

Aquí te dejamos los resultados de los partidos por Copa del Mundo, disputados entre Países Bajos y Argentina:

Alemania 1974 : Países Bajos 4-0 Argentina (Fase de Grupos)

: Países Bajos 4-0 Argentina (Fase de Grupos) Argentina 1978 : Argentina 3-1 Países Bajos (Final)

: Argentina 3-1 Países Bajos (Final) Francia 1998 : Países Bajos 2-1 Argentina (Cuartos de Final)

: Países Bajos 2-1 Argentina (Cuartos de Final) Alemania 2006 : Países Bajos 0-0 Argentina (Fase de Grupos)

: Países Bajos 0-0 Argentina (Fase de Grupos) Brasil 2014: Países Bajos (2) 0-0 (4) Argentina (Semifinal)

Nota: En el record histórico entre neerlandeses y argentinos, favorece a los Países Bajos con 4 victorias, ante solamente 1 triunfo de la “Albiceleste. Además de empatar en otras 4 ocasiones.

Curiosidades del Países Bajos vs Argentina 2022

La selección de los Países Bajos, solo ha perdido una vez en sus 9 últimos enfrentamientos contra Argentina en todas las competiciones (4 victorias, 4 empates y 1 derrota). Ese único descalabro de la “Orange”, sucedió en la final del Mundial Argentina 1978.

En los últimos 2 partidos entre Países Bajos Argentina en Copas del Mundo terminaron en empates, el primero de ellos en Alemania 2006 por fase de grupos, y la última en semifinales de Brasil 2014 (Argentina pasó por penales).

Desde su derrota en la final de 1930 contra Uruguay, cada una de las eliminaciones de la “Albiceleste” en fases de eliminación directa en mundiales, han sido propiciadas por selecciones europeas.

Los Países Bajos han pasado la ronda de cuartos de final en sus últimos tres partidos en esta fase (1998, 2010 y 2014), la última y única derrota en cuartos de final fue contra Brasil en el Mundial Estados Unidos 1994.

El partido de Países Bajos vs Argentina mundial 2022, será la sexta ocasión en que ambas selecciones se enfrenten en un mundial. Siendo el tercer enfrentamiento más repetido en la historia de los mundiales, solo por detrás del Brasil vs Suecia (7), y el Argentina vs Alemania (7).

¿Cuánto paga Países Bajos vs Argentina mundial 2022?

Sin duda, uno de los encuentros más parejos de los cuartos de final de Qatar 2022, y esto también se vive en las Casas de Apuestas en Perú, aquí te dejamos lo que se paga en el Países Bajos vs Argentina mundial 2022.

Por los momentos, las Casas de Apuestas en Perú paga la victoria de Países Bajos entre los 3,45 a los 3,60. Mientras, que el triunfo de Argentina se paga a unos 2,28. Por último, el empate entre neerlandeses y argentinos se paga entre los 3,10 a los 3,20 por apuesta.

Betsson : gana Países Bajos (3,60) / empate (3,15) / gana Argentina (2,28)

: gana Países Bajos (3,60) / empate (3,15) / gana Argentina (2,28) Inkabet : gana Países Bajos (3,60) / empate (3,10) / gana Argentina (2,20)

: gana Países Bajos (3,60) / empate (3,10) / gana Argentina (2,20) Te Apuesto : gana Países Bajos (3,51) / empate (3,20) / gana Argentina (2,26)

: gana Países Bajos (3,51) / empate (3,20) / gana Argentina (2,26) Betano: gana Países Bajos (3,45) / empate (3,20) / gana Polonia (2,22)

¿Dónde ver el resultado y repetición del partido completo Países Bajos vs Argentina 2022?

¿No podrás ver en vivo el segundo encuentro por los cuartos de final del mundial 2022? ¡Tranquilo! Porque podrás ver la repetición del partido Países Bajos Argentina y todos sus goles en la web LATINA PLAY para todo Perú.

