Hinchas entonaron cánticos previo al debut de Argentina en Qatar 2022

Viven la fiesta como ninguno. Hinchas armaron la fiesta previo al debut de la Selección de Argentina ante Arabia Saudita por el Grupo C en el Mundial de Qatar 2022. Aficionados entonaron cánticos hacia la ‘Albiceleste’ con el propósito de apoyarlos horas antes del cotejo.

Recordemos que Argentina llega como una de las principales candidatas a llevarse el título en el Mundial de Qatar 2022. Esto, debido al reciente protagonismo obtenido en la pasada edición de la Copa América y en las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina es una de las selecciones candidatas a quedarse con el título del Mundial Qatar 2022.

FOTO: AFA

¿Qué grupo integrará Argentina en el Mundial Qatar 2022?

La escuadra liderada por Lionel Scaloni está ubicado en el Grupo C junto a México, Polonia y Arabia Saudita. Los ‘Albicelestes’ se estrenarán en el certamen frente a los asiáticos este 22 de noviembre. Cuatro días después medirán fuerzas ante los ‘Charros’ y cerrarán su participación en la primera etapa contra Lewandowski y compañía.

“Este Mundial es en otro momento de la temporada. Antes tenías un mes para preparar la Copa, ahora prácticamente no tuvimos tiempo. Sabíamos que iba a ser así, pero estamos preparados, llegamos bien. Es algo hermoso que tanta gente que no es de Argentina quiera que salgamos campeones. Durante toda mi carrera siempre me sentí muy querido“, declaró Lionel Messi.