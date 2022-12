Marruecos vs España en VIVO ONLINE por Latina TV y Web

Las selecciones de Marruecos y España se enfrentan este martes 6 de diciembre en partido válido por los octavos de final de la copa del mundo Qatar 2022.

Ambos equipos irán con todo en busca de sellar su pase a los cuartos de final del máximo torneo a nivel de selecciones. A continuación podrás conocer cómo llegan los dos seleccionados a este trascendental partido.

¿Latina Televisión transmitirá el partido Marruecos vs España?

Qatar 2022 se encuentra en su etapa de octavos de final. Este martes 6 de diciembre, Latina Televisión transmitirá el partido Marruecos vs España en vivo para todo el Perú a través de su señal de TV y su página web. El encuentro empezará a las 10:00 AM (hora peruana), pero la antesala iniciará una hora antes (9:00 AM).

De otro lado, el choque Portugal vs Suiza también será transmitido por Latina a todo el Perú mediante su señal de TV y su página web. Este partido arrancará a las 2:00 PM (hora peruana), pero la antesala empezará una hora antes (1:00 PM).

¿A qué hora se jugará el Marruecos vs España?

Dando inicio a la jornada mundialista de martes, el duelo Marruecos vs España se transmitirá desde las 10:00 AM (hora peruana) en vivo por Latina Televisión, a través de su señal de TV y página web, para todos los televidentes a lo largo y ancho del Perú.

Este encuentro será el primero del día, antecediendo al Portugal vs Suiza por los octavos de final de Qatar 2022 que, desde las 2:00 PM, también será transmitido por Latina.

Además de lo mencionado, estos son los horarios en los demás países para el choque entre africanos y europeos:

Perú: 10:00 AM

Argentina: 12:00 M

Bolivia: 11:00 AM

Brasil: 12:00 M

Colombia: 10:00 AM

Chile: 11:00 AM

Ecuador: 10:00 AM

Estados Unidos: 8:00 AM

España: 4:00 PM

México: 9:00 AM

Paraguay: 11:00 AM

Uruguay: 12:00 AM

Venezuela: 11:00 AM

Qatar: 6:00 PM

¿En qué estadio se jugará el Marruecos vs España?

Marruecos chocará con España desde las 10:00 AM (hora peruana) en un cotejo más que atractivo y que promete estar lleno de goles y emociones. El cuadro africano se medirá ante el ex campeón mundial en el Education City Stadium, ubicado en el Municipio de Rayán.

El recinto deportivo tiene capacidad para 44 667 espectadores y se construyó en el 2020. El decisivo encuentro entre marroquíes y españoles será el séptimo partido que se disputará en este estadio en lo que va del Mundial.

¿Cómo llega Marruecos a los octavos de final?

Sin duda, el momento del cuadro africano es uno de los mejores en lo que va del año. Marruecos llega a este duelo tras liderar el Grupo F con 7 puntos. Con victorias decisivas ante Bélgica (2-0) y Canadá (2-1), así como un empate ante Croacia (0-0), los marroquíes atraviesan por un excelente presente futbolístico.

Su entrenador Walid Regragui suele tener una idea de juego en la que prioriza el rigor táctico, con jugadores jóvenes con calidad y muy buen manejo del balón.

¿Cómo llega España a los octavos de final?

De otro lado, la selección europea llega a este duelo luego de sufrir una inesperada derrota, pero con resultados previos que le permitieron acceder a esta etapa de Qatar 2022. España se ubicó segundo en el Grupo E con 4 puntos, merced de su goleada a Costa Rica (7-0), su empate con Alemania (1-1) y su caída ante Japón (1-2).

El equipo liderado por Luis Enrique prioriza la posesión del balón, incluso desde que el balón llega a manos de su arquero Unai Simón. Su plantilla está integrada por destacadas figuras en todas sus líneas. Entre estas destacan: Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri Gonzalez, Ferran Torres, Marco Asensio y Álvaro Morata.