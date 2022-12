Luka Modric: “Como somos un país pequeño nadie nos tiene en cuenta”

Las semifinales empiezan mañana. La figura de Croacia, Luka Modric, ya palpita su difícil encuentro ante la Argentina de Lionel Messi.

La estrella Croata, Luka Modric, ya piensa en la ‘Albiceleste‘. El volante del Real Madrid no se siente favorito ante los sudamericanos, pero sabe que todo es posible. Viene de eliminar a Brasil, país que para muchos era el favorito levantar la Copa de la FIFA.

Los dirigidos por Zlatko Dalic vienen entonados para esta ronda, no solo por eliminar a la ‘Canarinha’, derrotaron en un partido dramático a Japón y tuvieron una de las mejores performances en lo que va de la copa al golear a Canadá. Están a un partido de repetir el plato.

“Tengo ganas de jugar otra semifinal contra un equipo grande, eso es de lo que tengo ganas, no solo contra un jugador. Claro que ‘Leo’ es muy grande, es el mejor jugador de ellos, y vamos a tener muchas dificultades para pararlo, pero estamos preparados y vamos a darlo todo. Espero que sea suficiente para estar en la final”, sostuvo el volante balcánico.

Croacia y Argentina se enfrentaron hace cuatro años. Los europeos golearon 3 a 0.

También Modric comentó que no les es problema partir como no favorito para este partido de semifinales: “Todos miran más por los países grandes, como somos un país pequeño nadie nos tiene en cuenta, pero nosotros no tenemos problemas con esto, de que sean otros los favoritos y estar nosotros en la sombra. Eso es cosa de fuera, que no podemos controlar. Solo podemos competir al máximo, dar todo y esto es lo que es nuestro fuerte”, acotó.

El volante de 37 años, finalizó diciendo que espera no volver a llegar a los penales. Como lo hizo en octavos y cuartos de final: “Cuando llegan esos momentos estamos demostrando una mente muy fuerte, que es necesaria. Tenemos fe que todo va a salir bien, aunque no es fácil llegar a este momento. Nos gustaría terminar (los partidos) antes, no llegar a los penaltis, pero estamos dispuestos a darlo todo por ganar”