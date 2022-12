Luis Enrique se despide de Qatar 2022: “Mi futuro me importa cero ahora mismo”

El entrenador de la selección española no quiso hablar sobre su continuidad al mando de ‘La Roja’.

España cayó en penales ante Marruecos y fue eliminada de Qatar 2022. El resultado ha hecho sonar las alarmas sobre el combinado español y su técnico, Luis Enrique Martínez, que al ser consultado por su continuidad en el puesto comentó que su futuro le “importa cero”.

El entrenador se despidió de Qatar 2022 y brindó declaraciones para los medios de comunicación españoles. También felicitó a sus rivales por pasar a la siguiente fase y lamentó la eliminación de España.

“Este no es el momento (para hablar de su futuro). Tengo más salidas que el metro. Tengo más ganas de llegar a mi casa, ver a mi gente y a mis perros y estar con todos ellos. A partir de la próxima semana hablaremos de lo que realmente es el futuro. Me importa cero ahora mismo. Hay que asimilar esta decepción y llevarla de la mejor manera”, comentó.

Tras esto, utilizó sus redes sociales para expresar su malestar con sus fanáticos. En la foto se le puede ver en el bus de la selección con un semblante triste. “No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría… así es el fútbol y la vida…a levantarse.”, escribió Luis Enrique.

No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría… así es el fútbol y la vida…a levantarse. pic.twitter.com/QXpl2ZlPu8 — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 6, 2022

España y su paso por los Mundiales desde el 2010

España ganó el Mundial Sudáfrica 2010,‘La Roja’ se quedó con el título luego de campeonar la Eurocopa 2008. Además, volvió a llevarse el trofeo en la edición 2012, siendo el único equipo en el mundo en lograr esta hazaña. No obstante, su poderío en Europa no se ha visto reflejado en los Mundiales.

Por medio de su cuenta de Twitter, Mr. Chip dio detalles de los partidos ganados por España en esta competición desde el 2010. El periodista deportivo reveló que solo ha podido ganar tres partidos de once disputados en las tres últimas Copas Mundiales de la FIFA.