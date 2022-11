Lionel Messi: “Estábamos confiados, no esperábamos comenzar así”

Tras la dura derrota de Argentina ante Arabia Saudita, en zona mixta, Lionel Messi ofreció declaraciones a la prensa. El capitán de la albiceleste reflexionó sobre lo sucedido en el campo de juego y dejó algunas declaraciones que revelan la interna del grupo hasta antes del primer

“Lo habíamos trabajado, por eso tuvimos muchas situaciones de goles que nos anularon. Quizás no encontramos el momento justo para no caer en la trampa, ellos hacen muy bien eso de tirar la línea y pararse. Se dicen tantas cosas del VAR; hoy se dio así y ya está, no hay excusas”, sostuvo Messi.

Confía en dar vuelta a la situación

“Tenemos que estar más unidos que nunca. Este grupo, como viene demostrando, es fuerte de esa manera y ahora más que nunca”, marcó el capitán. “Es una situación que nunca nos tocó vivir, hace mucho que no nos tocaba pasar un golpe tan duro. Habrá que demostrar que somos un grupo de verdad”, comentó después de que la Argentina perdiera su invicto de 36 partidos.

“Estábamos confiados de que íbamos a ganar, pero por algo pasan las cosas. Hay que esperar lo que viene, tenemos que ganar o ganar ahora, depende de nosotros y sí, hay que ganar”, sostuvo y siguió: “Es el primer partido y depende de nosotros ya corregir lo que hicimos mal, intentar volver a la base de lo que somos”.

Espera que los hinchas continúen creyendo en la selección

“Sabemos que es una derrota que duele, pero tenemos que seguir confiando en nosotros. Que la gente confíe, que este grupo no los va a dejar tirados y vamos a intentar ir a ganarle a México para volver a acomodarnos. Empezamos a perder el funcionamiento, a jugar a lo desesperado, al centro, y no pudimos”, arengó.

“Por ahí el gol tan temprano nos hizo mal, nos hizo confundir. Sabíamos que podía pasar lo del primer partido, de no jugar de la mejor manera, creo que no encontramos el funcionamiento, el juego que venimos demostrando durante mucho tiempo; y a medida que iba pasando el partido, cuando te ponés con resultado en contra, se hace más difícil”, finalizó el capitán de la albiceleste.